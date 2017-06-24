بعثة أميركية إلى سوريا لمساعدة النازحين على العودة ومنع تسلل «داعش»



تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 واشنطن (وكالات) قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إرسال فريق مدني إلى سوريا، في محاولة لتحقيق الاستقرار في المناطق التي استعادتها القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي، من قبضة «داعش» الإرهابي، وتفادي وقوع المزيد من الأزمات الإنسانية. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الفريق يتكون من 7 أفراد فقط وهم مسؤولون بوزارة الخارجية وعناصر أمنية، ووصل بعضهم سلفاً إلى الأراضي السورية. وتتركز مهمة الفريق على مساعدة النازحين السوريين في العودة إلى ديارهم، من خلال تنظيم العمل على إزالة ألغام «داعش»، إضافة إلى إعادة توصيل الكهرباء والحصول على المياه النظيفة واستعادة الخدمات العامة، ما من شأنه أن يسهم في منع تحول هذه المناطق إلى مرتع خصب للإرهابيين. وفي وقت متأخر أمس الأول، قالت الخارجية الأميركية في بيان «إن جهودنا في مناطق ما بعد (داعش) ستركز بشكل صارم، على بسط الاستقرار وبالتالي تلبية الاحتياجات الفورية للمدنيين لتمكينهم من العودة إلى ديارهم ومنع تسلل الإرهابيين»، مضيفة أن الجهود «تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وتطهير مخلفات الحرب من المتفجرات واستعادة الخدمات الأساسية».