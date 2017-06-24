المرصد: 500 قتيل مدني سوري بينهم 137 طفلاً بضربات التحالف في شهر

عواصم (وكالات)

أكد المرصد السوري الحقوقي، أمس، توثيق مقتل نحو 500 مدني بضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 مايو الفائت حتى 23 يونيو الحالي، في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر منذ بدء ضربات التحالف الجوية بالبلاد في سبتمبر 2014. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنه وثق 472 قتيلاً مدنياً، بينهم 137 طفلاً بغارات التحالف، ما يساوي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوماً بين أبريل مايو المنصرمين، مبيناً أن الضحايا سقطوا في محافظتي الرقة ودير الزور الخاضعتين لسيطرة «داعش».

وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا جراء غارات التحالف وضرباته الصاروخية منذ بدء حملته في سوريا عام 2014.1954 مدنياً بينهم 456 طفلاً، بحسب المرصد.

وفي مايو الماضي، اتهمت الأمم المتحدة التحالف بعدم التزام الحذر الكافي من أجل منع وقوع قتلى بين المدنيين في سوريا خلال محاربة إرهابيي «داعش». ويؤكد التحالف أن الإرهابيين يستهدفون المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية في سوريا والعراق، ما يجعل من الصعب تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.