عزل «داعش» بـ4 جيوب بالموصل.. وفتح ممرات آمنة

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

تقدمت القوات العراقية، أمس، في شارعي الفاروق ونينوى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، اللذين يلتقيان في آخر معقل للإرهابيين بالمدينة القديمة بالموصل، في خطة لعزل فلول «داعش» المتبقية في 4 جيوب منفصلة عن بعض، وتتيح فتح ممرات آمنة لفرار المدنيين.

في الأثناء، أحكمت الشرطة الاتحادية قبضتها على كنيسة شمعون من خلال عملية التفاف في باب البيض بالموصل القديمة في الساحل الأيمن، وواصلت التقدم باتجاه جامعي عمر الأسود والرابعية، ضمن محاور المدينة القديمة، تزامناً مع توغل وحدات أخرى من جنوب المدينة القديمة باتجاه جامع الزيواني مقتربة في الوسط مسافة عشرات الأمتار للسيطرة على شارع الفاروق.

من جهته، أكد قائد الشرطة الاتحادية في عملية «قادمون يا نينوى» الفريق رائد شاكر جودت، أمس، أن قطاعاته واصلت تقدمها في آخر معاقل «داعش» بالمدينة القديمة في الموصل، من خلال توغلها بمسافة 150 متراً من المحور الجنوبي، ما أتاح لها تحقيق تماس (تلاقي) مع الوحدات المندفعة من الغرب باتجاه عمق المدينة القديمة، مشيراً إلى إنقاذ 40 أسرة عالقة وسط المنازل المفخخة بباب البيض. بالتوازي، واصلت كتيبة الهندسة الميدانية إزالة الألغام والمفخخات التي زرعها «الدواعش» لإعاقة التقدم باتجاه شارع الفاروق ومنطقة «السرجخانة» مركز عمليات التنظيم الإرهابي.

وأفاد التلفزيون العراقي الرسمي أمس، بأن القوات الأمنية حاصرت 3 من «وزراء» تنظيم «داعش» في المستشفى الجمهوري بالساحل الأيمن للموصل. وقال التلفزيون في خبر عاجل، إن «قوات الرد السريع حاصرت 3 من الوزراء المزعومين من التنظيم الإرهابي داخل المستشفى الجمهوري في الساحل الأيمن، مضيفاً أنها ألقت القبض على العديد من المتشددين لدى محاولتهما الاختباء والهروب مع العوائل النازحة. ويتلاقى شارعا الفاروق ونينوى في قلب المدينة القديمة، بما يعزل فلول «داعش» تماماً في الجيوب الأربعة المنفصلة ويسهل العمليات القتالية والتقدم . وقال متحدث عسكري إن الهدف هو فتح ممرات من أجل إجلاء المدنيين وسيتم استعمال مكبرات الصوت لتوجيه العوائل وإرشادهم إلى ممرات الهروب الآمنة وصولاً لمناطق تمركز القوات وإجلائهم. ويوجد أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال في منازل قديمة متداعية في المنطقة نفسها، ويعانون نقصاً في الغذاء والمياه والعلاج. وتقول منظمات إغاثة إن «داعش» منع الكثير منهم من المغادرة مع استخدامهم كدروع بشرية لمنع تقدم القوات.