نتنياهو يتعهد ببناء 300 وحدة استيطانية بالضفة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الشهر المقبل.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة «بيت إيل» قبل عامين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية، في شهر أبريل الماضي، بناء مبنيين على أراضٍ فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة «بيت إيل»، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق «الخطأ»، وفق الصحيفة.

وبينت الصحيفة، أن وزارة الإسكان هي التي أقامت هذه المباني في شارع «معجالي هرئياه» في المستوطنة، وتم إسكان عشرات العائلات من المستوطنين فيها، ورغم اتضاح حقيقة الأمر، فإن المستوطنين لا يزالون يقيمون في هذه المباني.