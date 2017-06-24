وقفة احتجاجية لأبناء المعتقلين في سجون الانقلابيين بصنعاء

صنعاء (وكالات)

ناشد أبناء المختطفين اليمنيين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، إطلاق سراح آبائهم قبيل حلول عيد الفطر المبارك. ونظم أبناء المختطفين والمخفيين قسراً وأمهاتهم وقفة احتجاجية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء أمس الأول، للمطالبة بإطلاق سراح آبائهم من سجون الحوثيين دون قيد أو شرط. ورفع الأطفال وأمهاتهم لافتات كتب عليها عبارات الشوق والحنين لآبائهم، وكيف أن 4 أعياد بمرارتها مرت عليهم دون فرحة أو ابتهاج بالعيد، بسبب تغييب آبائهم خلف القضبان. وكتب أبناء المختطفين رسالة للتعبير عن مدى شوقهم لآبائهم وهم ينتظرون فرحة الإفراج عنهم، ليشعروا بفرحة العيد وتكتمل سعادتهم.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 1500 مدني بينهم نساء وأطفال، حسب إحصائيات لمنظمات حقوقية، إلى جانب أكثر من 4 آلاف معتقل سابق في سجونهم، تمارس بحقهم أبشع أنواع ووسائل التعذيب وصولاً إلى الموت.