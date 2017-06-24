وصول 90 جريحاً يمنياً إلى الهند للعلاج بدعم من الإمارات

عدن (وام)

وصلت الطائرة الخاصة التي تقل عدداً من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم أمس إلى العاصمة الهندية نيودلهي لتلقي العلاج في المستشفيات الهندية على نفقة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وكان في استقبال الجرحى ومرافقيهم أعضاء سفارة الدولة في نيودلهي وفريق مجموعة مستشفيات «VPS»، حيث جهزت سيارات الإسعاف الضرورية لنقل الجرحى.

وتأتي هذه الخطوة لعلاج الجرحى من أبناء الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم بسبب تعرضهم للانتهاكات الحوثية، وضمن مبادرة حكومة ودولة الإمارات من خلال هيئة الهلال الأحمر لعلاج أكثر من 1500 جريح يمني.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أنها ستتحمل تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفره للحالات التي تتكفل بعلاجها. وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، حرص السفارة على التنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتية من جهة ومع مجموعة مستشفيات VPS على الإشراف ورعاية هذه المبادرة الكريمة.

ووجه أعضاء السفارة والمشرفين على علاج المرضى في مجموعة مستشفيات VPS بالمتابعة المتواصلة وتأمين احتياجاتهم وراحتهم ومرافقيهم.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تكفلت سابقاً بعلاج العديد من الجرحى اليمنيين، وسيرت القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن، حيث تقدم الإمارات أنواع الدعم التنموي كافة والإغاثة للشعب اليمني الشقيق.