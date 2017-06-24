بيحان وأخواتها.. حرب وحصار وأمراض!

علي سالم (شبوة)

الحديث عن مديريات وادي بيحان، غربي محافظة شبوة الجنوبية حديث مليء بالأسى والحزن، لأن في دواخله معاناة وقصصاً إنسانية وحصاراً خانقاً انتفت معه الإنسانية، بسبب سيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع عليها وللعام الثاني، وما زال جرح المعاناة ينزف.

لا ينسى أبناء بيحان 27 من مارس 2015م، حيث سقطت مدينة العليا، عاصمة مديرية بيحان في قبضة الانقلابيين، لما تمثله المديرية من أهمية استراتيجية وعسكرية، كونها إحدى البوابات الحدودية بين شمال اليمن وجنوبه، إذ ينساب وادي بيحان من سلسلة جبال محافظة البيضاء، إضافة إلى البوابة الشمالية لمأرب مروراً بحريب القريبة من بيحان، ومنذ ذاك التاريخ تعرضت بيحان وأخواتها لحرب ضروس من كافة الجوانب، وكأنها تدفع ضريبة وقوعها كمنطقة حدودية رفضت الانصياع لأوامر سيد الكهف، لمواقف أبنائها النضالية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، فمورس عليها قبضة حديدية وحصار خانق، ما أدى لترد في الخدمات الأساسية وشبه انهيار للوضع الصحي وبسببه انتشرت كثير من الأمراض والأوبئة منها حمى الضنك التي فتكت بالمئات وقبضت على أرواح كثيرين من الأبرياء.

تحرير بيحان من رجس المليشيات أولوية

يقول محافظ شبوة أحمد حامد لملس، إن «تحرير بيحان من رجس المليشيات الانقلابية أولوية مهمة في أجندة سلطة المحافظة، فهي جزء مهم وحيوي والمحافظة تسعى جاهدة وبكل ما لديها من قدرات وإمكانيات متاحة من أجل التسريع بتحقيق الانتصار الكبير على هذه المليشيات وطردها من كامل أراضي بيحان ليعود هذا الجزء الغالي إلى حضن شبوة»، منوهاً بأن تحرير بيحان هو هم عام لكل أبناء شبوة الذين قدموا ولا زالوا يقدمون كل غالي ونفيس من أجل تحقيق حلم تحريرها من براثن القوى الظلامية، مستدركاً قيادة المحافظة ستتدارس مع القيادات الرسمية والشعبية المختصة في مديرية بيحان جملة الخطوات واﻹجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيل عمل ونشاط المقاومة الشعبية بكافة أشكالها ضد المليشيات الانقلابية في المديرية، وعبّر المحافظ لملس لـ «الاتحاد» عن أسفه وأسف قيادة المحافظة بسبب المعاناة القاسية التي تواجه أبناء بيحان، جرى الحصار الجائر على المناطق التي تسيطر عليها المليشيات والمناطق الأخرى التي تتعرض للقصف بالمدفعية والهاون والكاتيوشا من قبل الانقلابيين.