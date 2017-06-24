الحرب «الطائفية» تهـدد اليمـن

حسن أنور (أبوظبي)

بدت تلوح في الأفق مؤامرة جديدة تهدف إلى نشر الاقتتال الطائفي في اليمن، على أمل إدخال البلاد في آتون جديد من الحروب تخدم وبشكل واضح الأهداف الإيرانية في المنطقة من نشر الفوضى وحالة عدم الاستقرار. وأبطال المؤامرة الجديدة بالطبع هما جماعتا «الحوثي» و«الإخوان» اللتان تحاولان انتهاز كل فرصة مناسبة من أجل إشعال فتيل الاقتتال والحرب بين أبناء الشعب اليمني الواحد. وتفجرت الأمور بشكل واضح خلال اليومين الماضيين عندما أصدر قاضي الحوثيين فتوى بإباحة دم ممثل يمني إخواني، قال الحوثيون إنه أساء متعمَّداً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال القاضي الحوثي عبدالكريم بن عبدالله الشرعي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أفتي بإهدار دم الممثل محمد الأضرعي، وذلك لإساءته المتعمَّدة والمتكررة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتناول كلاً من الإمام علي، كرَّم الله وجهه، وفاطمة بنت محمد، والإمامين الحسن والحسين عليهما سلام الله، وعلى مدى شهر رمضان المبارك تنشر حلقاته الإساءة والفجور في الخصومة».

وأثارت تلك الفتوى الحوثية حالة من الجدل في أوساط اليمنيين، حيث انقسم المغردون إلى فريقين، فريق يدين الفتوى الحوثية، وآخر ينتقد ما يصفه بالتحريض الطائفي للفنان الإخواني محمد الأضرعي.

وعلى الفور بدأت الآلة الإعلامية لكل من الجماعتين العمل على تحشيد الموالين لكل منهما لرأيه بهدف إحداث انقسام بين الجانبين وإشعال الأمور بصورة تخدم أهداف الأجندة الخارجية والتي ترسمها إيران بإتقان.