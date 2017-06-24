عبير زيتون (رأس الخيمة)

البراغماتية Pragmatism «الذرائعية أو النفعية» مذهب فلسفي سياسي اتخذ طابعاً عالمياً، كمنهجية تفكير، وأسلوب حياة، يدعو إلى اتباع نمط سلوكي نفعي دون ربطه بنظرية عامة في الوجود والحياة. يركز في توجهه على الموجود لأعلى أسئلة الوجود دون فتح أيِّ أفق آخر. ارتكزت الفلسفة البراغماتية على «مذهب المنفعة» بوصفها غايةً لتحقيق السعادة للبشرية ووسيلتَه، معتبرةً أن الحقيقة -حقيقة أيِّ شيء- هي في مدى منفعتها للإنسان، وفي مدى فعاليتها، وفعلها ونجاحها وتأمينها للشبع البشري، واعتبرت أن المعرفة هي وسيلة في خدمة العمل ليس إلا: لا قيمة للمعرفة إلا في مدى فعاليتها ومنفعتها.

وفي السياسة البراغماتية المعيار الأساسي الذي تُقاس به السياسة هو المنفعة، أي جملة ما ينتج عن العمل السياسي من مصالح، وهكذا تنجح السياسة وفق فكر «البراغماتية» بقدر ما تتهرب من قيود الأخلاق وتتحرر من أعباء القيم، حيث تعتمد مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» (مكياڤيللي) وتبيح استعمال كل الوسائل لتحقيق منافعها وغايتها مهما تعارضت مع الأخلاق والقيم.

ويعتبر الفيلسوف الأميركي «تشارلز ساندربيرس» (1839: 1914م) مؤسس البراغماتية وأول من ابتكر كلمة البراجماتية في الفلسفة المعاصرة. أما أشهر مطوريها ومنظريها فهو الفيلسوف الأميركي «وليام جيمس» (1842: 1910 م) الذي يعرف البراغماتية بالقول: «إنها المنفعة العملية في المقياس لصحة الشيء لا تعتقد بوجود حقيقة مثل الأشياء مستقلة عنها، فالحقيقة هي مجرد منهج للتفكير، كما أن الخير هو منهج للعمل والسلوك، فحقيقة اليوم قد تصبح خطأ الغد، فالمنطق والثوابت التي ظلت حقائق لقرون ماضية ليست حقائق مطلقه، بل ربما أمكننا أن نقول: إنها خاطئة. أما الأخلاق البراغماتية فـ«هي نظرية في فلسفة الأخلاق المعيارية. يعتقد البراغماتيون الأخلاقيون مثل جون ديوي أن بعض المجتمعات قد حققت تقدماً أخلاقياً بقدر ما حققته من تقدم في مجال العلوم. يمكن للعلماء متابعة التحري في حقيقة فرضية وقبولها، بمعنى أنهم يعملون بالفرضية كما لو أنها صحيحة. إنهم يعتقدون على الرغم من ذلك أن الأجيال القادمة يمكنها تطوير العلوم، وبالتالي يمكن للأجيال القادمة صقل أو استبدال (على الأقل بعض) فرضياتهم المقبولة، وبالمثل يعتقد البراغماتيون الأخلاقيون أن القواعد والمبادئ والمعايير الأخلاقية من المرجح أن يتم تحسينها كنتيجة للتحري.

(المصدر ويكيبيديا)