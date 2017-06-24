عبير زيتون (رأس الخيمة)
البراغماتية Pragmatism «الذرائعية أو النفعية» مذهب فلسفي سياسي اتخذ طابعاً عالمياً، كمنهجية تفكير، وأسلوب حياة، يدعو إلى اتباع نمط سلوكي نفعي دون ربطه بنظرية عامة في الوجود والحياة. يركز في توجهه على الموجود لأعلى أسئلة الوجود دون فتح أيِّ أفق آخر. ارتكزت الفلسفة البراغماتية على «مذهب المنفعة» بوصفها غايةً لتحقيق السعادة للبشرية ووسيلتَه، معتبرةً أن الحقيقة -حقيقة أيِّ شيء- هي في مدى منفعتها للإنسان، وفي مدى فعاليتها، وفعلها ونجاحها وتأمينها للشبع البشري، واعتبرت أن المعرفة هي وسيلة في خدمة العمل ليس إلا: لا قيمة للمعرفة إلا في مدى فعاليتها ومنفعتها.
وفي السياسة البراغماتية المعيار الأساسي الذي تُقاس به السياسة هو المنفعة، أي جملة ما ينتج عن العمل السياسي من مصالح، وهكذا تنجح السياسة وفق فكر «البراغماتية» بقدر ما تتهرب من قيود الأخلاق وتتحرر من أعباء القيم، حيث تعتمد مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» (مكياڤيللي) وتبيح استعمال كل الوسائل لتحقيق منافعها وغايتها مهما تعارضت مع الأخلاق والقيم.
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(المصدر ويكيبيديا)