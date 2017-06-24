القراءة.. تعرف عشوائي على الذات المفردة

محمد المزروعي
(1)
ارتبطت القراءة بالكتابة، وبذلك احتلت - الكتابة - وأضعفت القراءة باعتبارها سياقاً مرتبطاً بكل الحواس والغرائز والموجودات، وبذلك يخلق استحواذ الكتابة - على أنها نوع المقروء الوحيد - أزمة وجود وتواصل متعدد الصيغ والقيم، ما يجعل من تكويننا الإنساني حكراً على مسار واحد، وبالتالي تبعية مقننة.
إذن؛ لقد فقدنا القراءة في عمومها وتعددها من أجل مَدَنية مركزية لكتابة تاريخ القيم/القناع، أي أن الحاكم في حياتنا هو الحرب، وليس الطبيعة، تلك الطبيعة التي قوضناها لصالح البحث عن مخرج؛ فانتهينا إلى عجز ميتافيزيقي، لنصير كما الآن وبعد تكنولوجيا تفكيرنا الحديث/الحالي مستسلمين لجاذبية الوفرة المُغْرِقة.
(2)
وجدتني طفلاً أنظر إلى كتب أخرى غير المدرسية، وإلى لغات أخرى غير منطوقة ولا مكتوبة، لغات أخرى غير لغات الاحتلال الوراثي للمجتمع والتاريخ الذي وُلِدت فيهما حصراً، وبالتالي كانت هناك قراءات بحكم التمرد ومحاولة الهروب من إجراءات الحظيرة، إجراءات التلقين، إجراءات النقل، إجراءات المنظومة الهيراركية. مثلاً، كان النوم تحت السرير بدلاً من وظيفة النوم فوقه، لتبدأ حرب التوعية الجبرية عن أضرار النوم تحت السرير والمزايا للنوم فوقه، ناهيك عن إقرار قوانين التهديد بالعقاب عند لزوم الأمر حال تكراره. ... المزيد