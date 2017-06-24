القراءة.. تعرف عشوائي على الذات المفردة

محمد المزروعي

(1)

ارتبطت القراءة بالكتابة، وبذلك احتلت - الكتابة - وأضعفت القراءة باعتبارها سياقاً مرتبطاً بكل الحواس والغرائز والموجودات، وبذلك يخلق استحواذ الكتابة - على أنها نوع المقروء الوحيد - أزمة وجود وتواصل متعدد الصيغ والقيم، ما يجعل من تكويننا الإنساني حكراً على مسار واحد، وبالتالي تبعية مقننة.

إذن؛ لقد فقدنا القراءة في عمومها وتعددها من أجل مَدَنية مركزية لكتابة تاريخ القيم/القناع، أي أن الحاكم في حياتنا هو الحرب، وليس الطبيعة، تلك الطبيعة التي قوضناها لصالح البحث عن مخرج؛ فانتهينا إلى عجز ميتافيزيقي، لنصير كما الآن وبعد تكنولوجيا تفكيرنا الحديث/الحالي مستسلمين لجاذبية الوفرة المُغْرِقة.

(2)