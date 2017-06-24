أميركي يزور «ديزني لاند» 2000 يوم على التوالي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تجذب إمبراطورية «ديزني» الترفيهية الكثير من المعجبين، إلا أن أحدهم حجب الجميع بشغفه، إذ إنه زار متنزه «ديزني لاند» في كاليفورنيا لـ2000 يوم على التوالي، دون انقطاع.

وقد احتفل جيف رايتز، أمس الخميس، بتجاوزه عتبة 2000 زيارة بشكل متتالٍ، مستخدماً مرة جديدة بطاقته السنوية التي تسمح له بالدخول يومياً إلى المتنزه منذ الأول من يناير 2012.

وقال جون ماكلينتوك، الناطق باسم ديزني لاند: «عندما سألته ما الذي يعجبه خصوصاً في المتنزه، قال إنه يحب العروض وكل الألعاب الترفيهية، لكنه أكد خصوصاً أنه يحب الاستماع إلى الموسيقى، وأتصور أنه يراها مريحة للأعصاب».

وأوضح ماكلينتوك، أن «ديزني» لا علم لها بأي زبون آخر متعلق بالمتنزه على غرار جيف رايتز، وهو عسكري أربعيني سابق في سلاح الجو، يأتي عادة بعد عمله ليمضي ساعات قليلة.

وروى جون ماكلينتوك أن «صديقته غالباً ما تأتي معه، لكن هذا لا يحدث بشكل متكرر».