«الأقوياء» في تحدي السرعة والنخبة بمعركة الماراثون

دبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات عصر اليوم، سباقات ختام المهرجان، وتتألف من ستة أشواط، متضمنة سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى (اليوبيل الماسي للملكة)، وكان المهرجان الملكي قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي بإجمالي 30 سباقاً منها 7 سباقات للفئة الأولى وجوائز مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه استرليني.

وخصص الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1200 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتشارك فيه 19 خيلا، ويمثل الإمارات «كوميكاس» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، و«تصليت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف ويليام هاجز وبقيادة جيم كرولي، ويعتبر الجواد «ليماتو» بإشراف هنري كانتري، وبقيادة ريان مور الأبرز في الشوط.

ويستهل حفل الختام بالشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر المخصص للخيول في سن السنتين على لقب سباق شيشام ستيكس «قوائم»، وتشارك فيه 16 خيلًا، ثلاث منها تمثل الإمارات وهي «جولد تاون» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة جيمس دويل، ورفيقه في الإسطبل «مسار» بقيادة ويليام بيوك، ويبرز من الخيول الأخرى في هذا الشوط «سبتمبر»، بإشراف إيدن اوبراين وبقيادة المخضرم ريان مور.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 2000 متر للخيول في سن أربع سنوات فما فوق على لقب سباق وولفرتون للتكافؤ «قوائم» لمسافة 2000 متر، وتشارك فيه 16 خيلاً.