«الفورمولا-1» تكشف جمال باكو

باكو (الاتحاد)
يرى الإسباني فرناندو ألونسو أنه سيكون على سائقي الفورمولا- 1 التعامل مع تحديات حلبة مدينة باكو وكأنها «جديدة بالكامل» هذه السنة، خلال جائزة أذربيجان الكبرى التي ستقام غداً، وهي الجولة الثامنة من موسم 2017.
وبعد تعديل القوانين التقنية للبطولة، باتت سيارات الفورمولا- 1 أعرض بـ 20 سم من سابقاتها، إضافة إلى تمتعها بارتكازية أعلى، ما يساهم في تعزيز سرعتها في المنعطفات، لكن له تأثير سلبي في الخطوط المستقيمة الطويلة نتيجة قوة السحب الأكبر.
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ورحّب ألونسو بفكرة انضمام باكو إلى الفورمولا- 1، ما ساهم في إظهار جمال المدينة التي تقع على ضفاف بحر قزوين لكثيرين لم يعرفوها سابقاً.
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من ناحيته، كشف سائق تورو روسو كارلوس ساينز أنه بات يستمتع كثيراً بالقدوم إلى باكو، ويرى أنها باتت جولة مهمة لجميع سائقي الفورمولا- 1.
وقال: منذ العام الماضي أصبحت باكو جولة مثيرة ومهمة جداً للسائقين، وأستمتع كثيراً بالوجود هنا، وصلت يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل يوم واحد من موعد وصولي للسباقات العادية، لأستمتع بوجودي في المدينة والتجوال فيها.
وتستضيف حلبة مدينة باكو الفورمولا- 1 للعام الثاني على التوالي تحت تسمية جائزة أذربيجان الكبرى، بعد أن عُرف السباق العام الماضي بجائزة أوروبا الكبرى.