«الفورمولا-1» تكشف جمال باكو

باكو (الاتحاد)

يرى الإسباني فرناندو ألونسو أنه سيكون على سائقي الفورمولا- 1 التعامل مع تحديات حلبة مدينة باكو وكأنها «جديدة بالكامل» هذه السنة، خلال جائزة أذربيجان الكبرى التي ستقام غداً، وهي الجولة الثامنة من موسم 2017.

وبعد تعديل القوانين التقنية للبطولة، باتت سيارات الفورمولا- 1 أعرض بـ 20 سم من سابقاتها، إضافة إلى تمتعها بارتكازية أعلى، ما يساهم في تعزيز سرعتها في المنعطفات، لكن له تأثير سلبي في الخطوط المستقيمة الطويلة نتيجة قوة السحب الأكبر.

وقال: نتعامل مع هذه الحلبة وكأنها جديدة علينا هذه السنة، السيارات مختلفة كلياً الآن وعلينا تعديل أسلوب قيادتنا للتأقلم مع هذه السيارات، خاصة في المنطقة المتعرجة والضيقة في الحلبة لأن السيارات باتت أعرض، إضافة إلى الخط المستقيم الطويل، وهناك تحديات عديدة علينا التعامل معها خلال السباق.

ورحّب ألونسو بفكرة انضمام باكو إلى الفورمولا- 1، ما ساهم في إظهار جمال المدينة التي تقع على ضفاف بحر قزوين لكثيرين لم يعرفوها سابقاً.

وتابع: انضمام باكو إلى الفورمولا- 1 أضاف ثقافات وتقاليد جديدة إلى البطولة، لم يعرف الكثيرون من أعضاء الفورمولا- 1 أو متابعيها أي شيء عن باكو قبل القدوم إلى هنا العام الماضي، والآن الجميع يحب باكو بعد عام واحد فقط! وهذا أمر ممكن فقط من خلال استكشاف سباقات جديدة حول العالم.

من ناحيته، كشف سائق تورو روسو كارلوس ساينز أنه بات يستمتع كثيراً بالقدوم إلى باكو، ويرى أنها باتت جولة مهمة لجميع سائقي الفورمولا- 1.

وقال: منذ العام الماضي أصبحت باكو جولة مثيرة ومهمة جداً للسائقين، وأستمتع كثيراً بالوجود هنا، وصلت يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل يوم واحد من موعد وصولي للسباقات العادية، لأستمتع بوجودي في المدينة والتجوال فيها.

وتستضيف حلبة مدينة باكو الفورمولا- 1 للعام الثاني على التوالي تحت تسمية جائزة أذربيجان الكبرى، بعد أن عُرف السباق العام الماضي بجائزة أوروبا الكبرى.