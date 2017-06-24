هاموند بطل «ذار رور» بـ202 ضربة

بريتوريا (الاتحاد)

توج الجنوب أفريقي دانيل هاموند بلقب بطولة «ذار رور» التي أقيمت في مدينة بريتوريا، وتعد ثالث وآخر بطولات التي توجد فيها جولة الجولف في دول مينا، في جنوب أفريقيا الموسم الحالي.

وأكملت المبادرة الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف تفوقها في البطولة الثالثة على التوالي هذا الشهر في جنوب أفريقيا، بالتعاون مع جولة صن شاين تور، لترسخ هذه المبادرة مكانتها العالمية بوصفها الجولة الوحيدة على مستوى المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي والمعتمدة من قبل المنظمات الدولية لرياضة الجولف.

جاء فوز هاموند باللقب بعدما حقق 202 ضربة في ختام البطولة، بواقع 14 ضربة تحت المعدل، وجاء ثانياً في نتيجة لافتة التشيلي ماتياس كالديرون، أحد لاعبي «جولف مينا» الذي حقق 203 ضربات بواقع 13 ضربة تحت المعدل.

وفي أبرز نتائج لاعبي «جولف مينا» الذين شاركوا في البطولة، حقق التشيكي سيريل سوك المركز السابع بواقع 9 ضربات تحت المعدل، وجاء سكوت كامبل بالمرتبة الرابعة عشرة بمجموع 7 ضربات تحت المعدل.

وكسب الجنوب أفريقي كارابو موكوينا لقب فئة اللاعبين الهواة بمجموع 4 ضربات تحت المعدل، مستفيداً من بدايته القوية في الجولة الأولى التي حقق فيها 68 ضربة.

وقال محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا: «إن البطولة شهدت مشاركة 111 لاعباً من 17 دولة، وذلك بعد الصدى الواسع الذي حققته جولة جولف مينا العام الماضي، لتعود أقوى من أي وقت العام الحالي وترفع عدد البطولات التي توجد فيها في جنوب أفريقيا إلى 3 جولات، وتساهم بجذب أفضل اللاعبين الذين يدركون أن اسم الإمارات مرتبط دائماً بالتفوق والريادة في المجالات كافة، وهنا نراه واضحاً في رياضة الجولف عبر هذه المبادرة الإماراتية التي باتت سباقة على مستوى المنطقة والعالم».

ومن المقرر أن تتوقف منافسات الجولة في الصيف تمهيداً لإعلان روزنامة الجزء الثاني من الموسم التي تنطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل، وستتضمن بطولات في الإمارات، وعدد من الدول العربية، منها دول تنضم للمرة الأولى للجولة التي تعد الوحيدة المعترف بها على مستوى المنطقة من الهيئات الدولية لرياضة الجولف، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتشكل هذه الجولة منصة للاعبي المنطقة واللاعبين العرب تحديداً، من أجل مقارعة نجوم العالم، والعمل على تطوير قدراتهم والوصول للعالمية، حيث تحظى بمشاركة نخبة من اللاعبين من المغرب والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين والكويت، وغيرها من الدول، مع وجود لاعبنا أحمد المشرخ اللاعب الوحيد المحترف للجولف في الدولة.