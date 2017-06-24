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«ليكرز» يكسب خدمات لوبيز وعينه على بول و«الملك»
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تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017

نيويورك (أ ف ب)

ضم لوس أنجلوس ليكرز، ثاني أكثر الفرق إحرازاً للقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لاعب الارتكاز بروك لوبيز، من بروكلين نتس الذي حصل في المقابل على خدمات دانجيلو راسل والروسي تيموفي موزجوف.

وستسمح هذه العملية لليكرز، الذي غاب عن الأدوار الإقصائية «بلاي اوف» في المواسم الأربعة الأخيرة، توقف مشواره الأخير فيها عام 2013 في الدور الأول، بالتخلص من عبء عقد موزجوف الذي انتقل إليه الصيف الماضي من كليفلاند كافالييرز بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 64 مليون دولار.

ويسعى ليكرز، إلى بناء فريقه من جديد، بعدما تراجع مستواه بشكل كبير منذ تتويجه السادس عشر والأخير عام 2010، وهو خسر الموسم الماضي جهود آخر نجومه الكبار الأسطورة كوبي براينت المعتزل.

ويأمل فريق المدرب لوك وولتن في الحصول على خدمات نجم انديانا بيسرز بول جورج خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما سيكون الهدف الأكبر في 2018 من خلال ضم نجم كليفلاند كافالييرز «الملك» ليبرون جيمس الذي تنازل وفريقه عن لقب الدوري لمصلحة غولدن ستايت ووريرز.

وسيعزز لوبيز (29 عاما)، الذي لعب طيلة مسيرته في الدوري مع نفس الفريق (نيوجرزي نتس الذي أصبح بروكلين نتس من 2008 حتى 2017)، قوة ليكرز تحت السلة. ... المزيد
     
 

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