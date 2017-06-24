نيويورك (أ ف ب)

استخدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز البطاقة الأولى في «درافت 2017» المخصص لضم لاعبين من دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة، وآخرين من خارج الولايات المتحدة أو حتى لاعبين من المرحلة الثانوية لكن بشروط معينة، لضم صانع ألعاب جامعة واشنطن ماركيل فولتز.

وكان فولتز (19 عاماً)، مرشحاً لكي يكون الخيار الأول، وهي البطاقة التي حصل عليها فيلادلفيا بعد مقايضة مع بوسطن سلتيكس، الذي حصل من منافسه على الخيار الرقم 3 في «درافت» هذه السنة وأحد خيارات الأخير في الجولة الأولى من «درافت» 2018 أو 2019.

وكان واضحاً منذ البداية أن فيلادلفيا سيختار هذا اللاعب الذي خاض موسماً واحداً فقط في دوري الجامعات «ان سي آيه آيه»، حقق خلاله ما معدله 23,2 نقطة، مع 5,9 تمريرة حاسمة، و5,7 متابعة في المباراة.

وبدوره، استخدم لوس أنجلوس ليكرز، حقه في الخيار الثاني لضم صانع ألعاب آخر في التاسعة عشرة من عمره هو لونزو بول، الذي أمضى أيضاً موسماً واحداً في دوري الجامعات في مسقط رأسه مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس «يو سي ال آيه»، وحقق ما معدله 14,6 نقطة، مع 6 متابعات و7,6 تمريرة حاسمة في المباراة.

من جهته، استخدم بوسطن، بطاقة الخيار الثالث لضم لاعب جامعة ديوك العريقة جايسون تاتوم، فيما كان الخيار الرابع لفينيكس صنز، واستخدمه للحصول على جوش جاكسون من جامعة كنساس الذي حقق في موسمه الوحيد في دوري الجامعات ما معدله 16,3 نقاط مع 7,4 متابعة.

أما البطاقة الخامسة، فكانت لساكرامنتو كينجز، الذي ضم ديارون فوكس من جامعة كنتاكي كما كانت له البطاقة العاشرة الذي حصل عليها من نيو أورليانز بيليكنز مقابل التخلي للأخير عن لاعب ارتكازه ديماركوس كازنس، لكن ساكرامنتو، قايضها مع بورتلاند ترايل بلايزرز مقابل البطاقتين 15 و20، فضم الأخير زاك كولينز، من جامعة غونزاغا.

وتميز «دارفت 2017» باختيار 16 لاعباً في الجولة الأولى كانوا في عامهم الجامعي الأول، وذلك للمرة الأولى.

كما برز استخدام نيويورك نيكس بطاقته الثامنة في الدور الأول لضم الفرنسي فرانك نتيليكينا (18 عاماً).