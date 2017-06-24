فيـدرر.. 56 انتصـاراً فـي «هـالـه»

هاله (أ ف ب)

واصل السويسري روجيه فيدرر، المصنف أول، مشواره نحو لقبه التاسع في دورة هاله الألمانية في كرة المضرب، وبلغ الدور ربع النهائي بفوزه على الألماني ميشا زفيريف 7-6 (7-4) و6-4.

وأكد النجم السويسري المصنف خامساً عالمياً تفوقه التام على زفيريف، محققاً فوزه الرابع على الألماني، من أصل أربع مواجهات بينهما، إحداها كانت في الدور ربع النهائي لهذه الدورة عام 2013.

ورفع فيدرر الذي حقق فوزه الثاني على الملاعب العشبية هذا الموسم (الأول كان في الدور السابق على الياباني يويشي سوجيتا)، رصيده إلى 56 فوزاً في هاله، من أصل 62 مباراة خاضها في هذه الدورة التي توج بلقبها ثماني مرات.

ووضع صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في بطولات الجراند سلام (18) خلفه خروجه المخيب الأسبوع الماضي من الدور الأول لدورة شتوتجارت على يد الألماني الآخر تومي هاس في أول اختبار له على العشب لهذا الموسم.

وكانت المباراة ضد هاس الأولى لفيدرر بعد غياب لحوالي ثلاثة أشهر، وتحديداً منذ نهائي دورة ميامي للماسترز في الثاني من أبريل الماضي، حين تغلب على الإسباني رافايل نادال، قبل أن يبتعد تحضيراً للدورات التي تقام على ملاعب عشبية، وأبرزها ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 3 يوليو المقبل.

ورفع السويسري، الساعي إلى إحراز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2012، والثامن في مسيرته، عدد انتصاراته إلى 21 مباراة من أصل 23 خاضها هذا الموسم الذي توج في بدايته بلقبه الخامس في بطولة أستراليا، والأول في الجراند سلام منذ 2012، ثم أضاف لقبي دورتي انديان ويلز وميامي للماسترز، واضعاً خلفه الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لستة أشهر الموسم الماضي.

ويمني فيدرر، نفسه بأن يكون موفقاً في مشاركته الأخيرة قبل ويمبلدون، وعليه الآن تخطي عقبة الألماني الآخر فلوريان ماير حامل اللقب، والذي تخطى الفرنسي لوكا بوي السادس بالفوز عليه 6-7 (6-8) و6-4 و6-3.

ويتفوق السويسري البالغ 35 عاماً بشكل تام على ماير الذي خسر جميع مواجهاته السبع السابقة مع منافسه السويسري، بينها ثلاث في هاله بالذات أعوام 2005 و2012 و2015. وانتهى مشوار الياباني كي نيشيكوري الثالث عند الدور الثاني، بعد انسحابه من مباراته مع الروسي كارين خاشانوف الذي كان متقدماً 3-2 في المجموعة الأولى، قبل أن ينسحب منافسه بسبب آلام في خاصرته.