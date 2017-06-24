الذيد يكرم العاملين في إفطار رياضي

الذيد (الاتحاد)

نظم نادي الذيد إفطاراً رياضياً لكوادره العاملة ومجلس الإدارة والإداريين والموظفين والرياضيين، وذلك ضمن مشاركته في «يوم زايد للعمل الإنساني»، ويأتي تنظيم الإفطار بعد أن دأبت إدارة النادي على المشاركة الفعالة والدائمة بيوم زايد للعمل الإنساني بالسنوات الماضية، من خلال تبني مبادرات إنسانية وتطوعية تجسد الهدف الخيري الذي أطلق من أجله يوم زايد للعمل الإنساني.

وكرم سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة النادي، العاملين بالنادي وأشاد بجهودهم ودورهم في تحقيق التطور والنماء للنادي بجميع رياضاته وأهمية أدوارهم وجهوده، وأشار إلى أن الإفطار يترجم المعاني الفاضلة، ويجسد ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وضع حجر الأساس للمسيرة الخيرية الحافلة للإمارات، جاعلاً منها في ركب صدارة دول العالم في المحالات الإنسانية والخيرية والتطوعية.

وأضاف: المبادرة تأتي كذلك تماشياً مع رؤية الإمارات لعام الخير، حيث تتلاقى هذه المبادرة والتكريم مع رؤية النادي في القيام بدور اجتماعي ملموس.