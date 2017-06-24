الظفرة يفوز بلقب أدنوك في الرويس

منطقة الظفرة (الاتحاد)

توج فريق الظفرة بلقب بطولة أدنوك الرياضية الرمضانية السنوية بمدينة الرويس لعام 2017، بعد فوزه في ختام البطولة التي نظمتها إدارة الإسكان والخدمات لمجمع الرويس السكني على فريق جاسكو (حامل لقب 2015) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2، والتي أدارها الحكم أحمد حسن الحمادي وشهدت مشاركة 13 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين.

وعقب المباراة الختامية قام ناصر عبيد المنصوري، مدير إدارة الضيافة والخدمات الترفيهية، بمشاركة أعضاء اللجنة الرياضية وجمهور غفير تابع مباريات البطولة من منطقة الظفرة، بتكريم الفريقين الفائزين، وشمل التكريم هداف البطولة، والفريق المثالي وطاقم الحكام، وقد عبر جميع المشاركين عن شكرهم لشركة أدنوك على حسن التنظيم واستمرار النشاط الرياضي الرمضاني عاماً بعد آخر.

وثمن ناصر عبيد المنصوري رعاية شركة أدنوك للنشاط الرياضي والمجتمعي، بمشاركة العاملين بمختلف أعمارهم، مما جعل من منطقة الرويس واحة أمن أمان يستظل بها الجميع في أجواء من المحبة والتسامح، في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت كل متطلبات الراحة والأمان لتخرج المباريات في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف الذي كان ملازماً لكل بطولات مجمع الرويس.