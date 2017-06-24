صبار بطل «دولية» الفجيرة للشطرنج

الفجيرة (الاتحاد)

توج عبد العزيز العبدولي، الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج، وعضو مجلس الإدارة عمر السويدي ومسؤول شؤون اللاعبين جاسم هيكل عبد الرحمن، اللاعب المغربي الأستاذ الدولي علي صبار بطلاً لدولية الفجيرة للشطرنج التي أقيمت في الفجيرة بعد أن جمع سبع نقاط.

وبسبب التساوي بالنقاط تم اللجوء إلى قانون كسر التعادل لإعادة ترتيب المراكز من الثاني وحتى السادس برصيد 5 نقاط، حيث جاء في المركز الثاني السوري عبد القادر الريس «ثاني مصنف على البطولة»، وحل بالمركز الثالث أستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا، ثم في المركز الرابع أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، وحل في المركز المركز الخامس الفلبيني دانيلو ريس، وجاء في المركز السادس السوري أيمن أبو غازي، بينما نال المركز السابع أحمد راشد الحفيتي برصيد 4 نقاط ونصف.

ونال لقب أفضل لاعب في النادي تحت 8 سنوات أحمد خلفان الحفيتي، وأفضل لاعب أعلى من هذه الفئة العمرية خليفة خالد، بينما على مستوى البطولة كاملة عمار السدراني، كونه جمع أعلى عدد نقاط تصنيفية.

ساهم بتحكيم الجولات الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم والحكم محمد عبد الغني، وعمر السويدي.

وتقدم الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس الإدارة، ونائبه محمد عبد الله الزعابي، بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للجهود التي ساهمت في إنجاح البطولة بشكل بارز، واللاعبين على الروح الرياضية العالية التي أبدوها خلال المشاركة.