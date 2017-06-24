الشامسي بطل «رماية تراث الإمارات»

أبوظبي (وام)

احتفى نادي تراث الإمارات الليلة الماضية باختتام فعاليات الدورة الأولى لبطولته الرمضانية للرماية، حيث قام معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية 2017، بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل.

حضر التكريم، علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، وراشد محمد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومحمد مطر المهيري مدير إدارة تقنية المعلومات، وخليفة بطي الشامسي مدير مركز العين، وعبد الخالق صالح الطاهري مدير مصنع الروضة للحجر، الجهة الراعية للبطولة، ومبارك العرياني مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وناجية الكتبي رئيس قسم الاتصال الحكومي في النادي، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين في النادي وجمهور غفير من محبي هذه الرياضة.

وأحرز المركز الأول في البطولة هادف حميد الشامسي، تلاه عبد الرحمن عبدالله العرياني في المركز الثاني، وأحرز عبد الرحمن حميد الشامسي المركز الثالث في هذه البطولة التي شارك فيها نحو 100 من المتسابقين على مدى أكثر من أسبوعين ضمن منافسات احتضنتها أرض نادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين، وساهم في رعايتها مصنع الروضة للحجر، وتعاون لإنجاحها العديد من المؤسسات في مدينة العين، حيث فاقت البطولة بعدد المشاركين فيها، وجمهور المتابعين لها كل التوقعات، رغم أنها كانت في نسختها الأولى.

وبعد أن كرم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الفائزين في البطولة وراعي البطولة، تسلم معاليه هدية تراثية من النادي قدمها علي عبدالله الرميثي، الذي تبادل، بحضور معاليه، الدروع مع مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ومع اختتام فعاليات البطولة التي أتت ضمن فعاليات مهرجان العين الرمضاني الذي نفذه مركز العين التابع للنادي، يسدل النادي الستار على فعاليات آخر مهرجاناته الرمضانية التي نفذتها مراكز النادي في أكثر من مكان في مناطق مختلفة من مدن إمارة أبوظبي، بالتوازي مع المهرجان الرمضاني الثاني عشر الذي نفذه النادي في مسرح أبوظبي، والمجالس الرمضانية التي نفذتها إدارة الأنشطة والفعاليات في النادي بمناسبة عام الخير، والتي أتت جميعها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بغية إثراء الليالي الرمضانية، بما يتماشى مع احتياجات الصائمين في ليالي الشهر الفضيل، ويوفر للناشئة كل ما هو مفيد في بناء عقولهم وأجسادهم، وتعزيز ارتباطهم بتراث آبائهم وأجدادهم وقد اعتاد النادي منذ سنوات أن يكون له حراكه الرمضاني الخاص، بغية إثراء الليالي الرمضانية بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والترفيهية والتراثية الشعبية ذات الصلة بالموروث الوطني، كما اعتاد أن يكون له شراكاته المميزة مع العديد من المؤسسات التي تكون لها أنشطتها الرمضانية التي تخدم الجمهور بشكل عام، حيث كان للنادي شراكة استراتيجية مع بطولة العين الرمضانية 2017، جسَّدها بقرية تراثية أثرت فعاليات البطولة، وجذبت الآلاف من الزوار، وحظيت أكثر من مرة بزيارة معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي ثمن عالياً توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بتسخير إمكانات النادي لإنجاح البطولة، وأثنى معاليه على جهود النادي كشريك استراتيجي في إقامة القرية لتساهم في تعريف جمهور البطولة من المواطنين والمقيمين والزوار بعادات وتقاليد مجتمع الإمارات المستقاة من التراث.

ويواصل النادي حتى آخر أيام الشهر الفضيل شراكة أخرى في فعاليات السوق الشعبي الخيري الذي تنظمه في أبوظبي مول «مؤسسة تحقيق أمنية» برعاية الرئيس الفخري للمؤسسة قرينة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، وتتمثل في تعريف الزوار بعادات وتقاليد مجتمع الإمارات المستقاة من التراث، وفي عروض للصقارة يقدمها مركز الوثبة التابع للنادي، وتوزيع للمطبوعات التراثية والترويجية للتعريف بأنشطة النادي الموجهة للجمهور بشكل عام وأنشطته الخاصة بالنشء والشباب، والتي تتصل جميعها بالتراث وبالهوية الوطنية.