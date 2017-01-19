تكتشف أن أمها الحنون خطفتها قبل 18 عاما من أسرتها الحقيقية

تغلق أليكسيس كيه مانيجو عينيها لتخلد إلى النوم فترى صورة أمها وتتذكر تلك المرأة التي كانت تصطحبها إلى حديقة الحيوان وأحواض الأسماك وعالم البحار وعجائب الدنيا وكيف كان كل ذلك مصدر سعادة لها.
لكن تلك الذكريات صارت معقدة الآن بسبب تحول درامي حدث الأسبوع الماضي إذ اكتشفت مانيجو ابنة الثمانية عشر عاما أنها اختطفت لدى ولادتها من أحد مستشفيات فلوريدا وأن اسمها الحقيقي هو كاميا موبليوان وأن تلك المرأة التي ما زالت تذكرها اتهمت بخطفها.
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لكن ولاية شرطة ساوث كارولاينا حيث عاشت مانيجو تقول إنه على الرغم من أن الفتاة لم تشك أبدا في أمومة خاطفتها، فإن شخصا آخر شكك في تلك الأمومة المزعومة.
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