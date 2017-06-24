«الآسيوي» يرصد تحضيرات فرق ربع نهائي دوري الأبطال

معتصم عبدالله (دبي)

بدأت أندية الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017، التحضير مبكراً لمباريات الأدوار الحاسمة مع بقاء نحو شهرين فقط على عودة الحياة للمنافسة القارية الأغلى على صعيد الأندية في القارة الصفراء، من خلال إكمال ملف التعاقدات مع اللاعبين الجدد، وترتيب الأوراق الفنية.

ووضعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا العين «وصيف النسخة الماضية» والممثل الوحيد للكرة الإماراتية في مواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السعودي وصيف بطل عام 2014، في المقابل يخوض الأهلي السعودي وصيف بطل عام 2012 مواجهة مثيرة وقوية أمام بيروزي الإيراني في الدور ذاته، ويلعب في شرق القارة شنغهاي وجوانزو إيفرجراند في مواجهة صينية متجددة، فيما يلتقي المواجهة الثانية ممثلا اليابان كاوازاكي فرونتال وأوراوا ريد دايموندز،.

ويستهل «الزعيم» مشواره في الأدوار الإقصائية باستقبال ضيفه الهلال السعودي مساء الاثنين، 21 أغسطس المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالعين، على أن يخوض مواجهة الإياب في الرياض في 11 سبتمبر، في المقابل تُقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي26 و27 سبتمبر، والإياب أيام 17 و18 أكتوبر، في حين تقام مباراة ذهاب الدور النهائي في 18 نوفمبر، على أن يسدل الستار بإقامة إياب النهائي يوم 25 نوفمبر 2017 على ملعب المتأهل من أندية شرق القارة.

وسلط تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي الأضواء على آخر استعدادات الأندية لانطلاقة الدور ربع النهائي، حيث تحظى الأندية المشارك من منطقة غرب آسيا براحة جيدة بعد انتهاء موسمها على المستوى المحلي، الأمر الذي منح فرق العين، الهلال والأهلي من السعودية، وبيروزي الإيراني، الفرصة في تعزيز صفوفها بعدد من اللاعبين، في الوقت الذي تنافس فيه أندية شرق القارة بقوة على صعيد البطولات المحلية.