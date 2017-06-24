«تنفيذية الدمج» تعتمد التصور النهائي للجان «شباب الأهلي – دبي»

منير رحومة (دبي)

اعتمدت اللجنة التنفيذية لدمج نادي «شباب الأهلي -دبي»، خلال اجتماعها أمس الأول، برئاسة سامي القمزي، توصيات لجان العمل التي تم تشكيلها لإنجاز عملية دمج أندية الشباب ودبي مع الأهلي، وإعداد التصور الكامل لتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للدمج، ومنحها الضوء الأخضر لبدء العمل والاستعداد للموسم المقبل.

وناقشت تنفيذية الدمج العديد من التقارير الخاصة بالمالية والإدارية والشؤون الفنية للكرة والألعاب الجماعية والفردية والطبية والاستثمار، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التصورات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات الماضية، والتزاماً بتوجيهات اللجنة العليا للدمج، حتى يكون الكيان الرياضي الجديد صرحاً رياضياً واجتماعياً وثقافياً مثالياً يجمع أبناء الأندية الثلاثة وكل المنضمين إليه مستقبلاً.

وبعد أن تم اعتماد تخصيص مساحات مكتبية في مقر نادي الشباب لاستخدامها كمقر لورش عمل الألعاب الجماعية والفردية، وفرق الدعم المؤسسي، والخدمات المساندة، تم تخصيص مساحات أخرى في مقر نادي الأهلي لاستخدامها كمقر لورش عمل كرة القدم، بما يسهل متابعة عملها من قبل رئيس اللجنة العليا.

كما أكملت لجان العمل تحديد الأجهزة الفنية والإدارية التي ستقود مختلف فرق النادي الجديد في الموسم المقبل، بالإضافة إلى حصر قائمة اللاعبين، سواء بالنسبة لكرة القدم أو بقية الألعاب الأخرى، على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجنة العليا.

ويذكر أن قائمة لاعبي الفريقين الأول وتحت 21 سنة لكرة القدم ضمت 40 لاعباً حتى الآن، حيث تم إخطار مختلف العناصر التي تم اختيارها للبدء بإجراء الفحوصات الطبية التي تسبق انطلاقة الموسم، وذلك استعداداً للمشاركة في التجمع الداخلي الذي ينطلق 15 يوليو المقبل قبل التوجه إلى معسكر هولندا.

من ناحية أخرى، وافقت إدارة «شباب الأهلي - دبي» على منح اللاعب مروان محمد مخالصة للانتقال الحر، بعد طلب تقدم به خلال الأيام الماضية لمسؤولي النادي الجديد، وذلك لاختيار وجهته الكروية الجديدة، خاصة أمام العروض الكثيرة التي تلقاها، وأبرزها من نادي الوصل.

وكان توجه مسؤولي النادي الجديد في البداية يصب في الموافقة على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة فقط، لكن أمام رغبة الأندية التي تفاوض مروان محمد في انتقال نهائي، وافق «شباب الأهلي - دبي» حرصاً على تسهيل مهمة اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم ضمن القائمة الموسعة للكيان الجديد.

ويعتبر مروان محمد، البالغ من العمر 23 عاماً، من المواهب الشابة التي برزت وتألقت في صفوف «الجوارح»، خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 22 مباراة في المسابقات المحلية منها 11 لقاء في دوري الخليج العربي، وسجل هدفاً واحداً، ويتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء في الدفاع أو الوسط، مما يشكل ورقة رابحة بالنسبة للأجهزة الفنية. ويتوقع أن ينهي نادي الوصل إجراءات ضم مروان محمد، وتوقيع العقد، بعد أن تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة بنوده.