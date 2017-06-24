«الأبيض» الأولمبي يخوض «التجربة البحرينية» الليلة

معتصم عبد الله (دبي)

يستضيف منتخبنا الوطني الأولمبي، في العاشرة مساء اليوم، نظيره البحريني على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، في تجربة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الرابعة، والتي تقام مبارياتها في العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال، فيما يلعب «الأحمر البحريني» في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية «المستضيف»، العراق، وأفغانستان.

وستكون مباراة الليلة، والتي تأتي في ختام التجمع الداخلي الأول للأبيض، هي الأولى تحت إشراف الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا بقيادة المدرب حسن العبدولي، على أن يـُمنح لاعبو المنتخب راحة لمدة ثلاثة أيام خلال إجازة عيد الفطر قبل العودة للتجمع الأربعاء المقبل بالعين لخوض معسكر إعدادي جديد، يليه معسكر خارجي بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو المقبل يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يومي 3 و 5، على أن يختتم إعداده بمعسكر داخلي في العين من 7 إلى 14 يوليو المقبل، يتخلله خوض مباراة ودية مع منتخب طاجيكستان يوم 10 يوليو.

في المقابل، ستكون مباراة الليلة الودية الثانية على التوالي لمنتخب البحرين بعد تعادله الأربعاء الماضي مع مضيفه منتخب عمان 1-1 في المباراة التي أقيمت بملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وكانت بعثة الأحمر قد وصلت إلى دبي أمس الأول، برئاسة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات، وضمت البعثة 26 لاعباً، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والفني، ويقود البحرين الأولمبي المدرب التونسي سمير شمام ومساعده بدر خليل.