3 ملايين مستخدم لنظام السفر الذكي في مطار أبوظبي منذ إطلاقه

رشا طبيلة (أبوظبي)
أكثر من 3 ملايين مسافر استخدموا نظام السفر الذكي في مطار أبوظبي الدولي منذ إطلاقه في مارس من العام الماضي، كما قام بالتسجيل في الخدمة 6 ملايين مسافر لغاية اليوم، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.
ويعد مطار أبوظبي الدولي الأول في المنطقة في أتمتة جميع إجراءات السفر من بداية رحلة المسافر إلى مرحلة الصعود للطائرة، حيث إنه ومن خلال تطبيق تلك المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، يستطيع المسافرون إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر منطقة الجوازات والتدقيق الأمني عبر استخدام أحدث الأنظمة التقنية المبتكرة، ومن دون أي تواصل بشري. وتعمل «إجراءات السفر الذكي»، على تعزيز كفاءة تجربة المسافرين، إذ تقلل من الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%.
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وتضم المبادرة الذكية مرافق مخصصة لإنهاء إجراءات السفر وتحميل حقائب السفر، فضلاً عن توفير نظام البوابات الإلكترونية لمراقبة الجوازات والمزودة بأجهزة للتحقق من البيانات الحيوية «البيومترية»، والتعرف إلى ملامح الوجه، كما يشمل النظام الجديد بوابات ذكية للصعود إلى الطائرة.
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وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فتتمثل بالتسجيل الذاتي في خدمة البوابة الإلكترونية من خلال تقديم المستندات والمعلومات الحيوية عبر إحدى المنصات العشر للتسجيل الذاتي، حيث تؤهل تلك الخطوة المسافر للخطوة المقبلة وهي بوابات الإلكترونية، ويقوم المسافر بهذه الخطوة لمرة واحدة فقط، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البوابات الإلكترونية.
وقامت وزارة الداخلية، بالتعاون مع مطارات أبوظبي، بإطلاق خدمة التسجيل الذاتي في معظم المراكز التجارية لتشجيع المقيمين والزوار على التسجيل في خدمة البوابة الإلكترونية الجديدة للاستفادة من كل الحلول الذكية التي يقدمها المطار، وتقوم سفارات الدولة في مختلف مراكزها حول العالم بتشجيع جميع المتقدمين لطلب تأشيرة الدخول للدولة بالتسجيل لهذه الخدمة أيضاً.
وبعد التسجيل الذاتي، يتوجه المسافر إلى بوابة العبور الإلكترونية المزودة بمهام التحقق البيولوجية وتكنولوجيا التعرف على الوجه، حيث يستكمل المسافر عملية تدقيق الجوازات في 7 ثوانٍ، وذلك من خلال 50 بوابة للمغادرين والقادمين في المباني الثلاثة، بينما كانت في الطرق التقليدية تستغرق بين 40 إلى 50 ثانية، وعند الانتهاء من ذلك يتوجه المسافر لقضاء الوقت في السوق الحرة والمطاعم والموجودة قبل وصوله لبوابة الطائرة المنشودة، أو بالتوجه مباشرة إلى صالة استلام الأمتعة إذا كان من المسافرين القادمين. وتتمثل المرحلة الأخيرة في الصعود الذاتي للطائرة، من خلال نظام ذكي، وهو قيد التجربة حالياً.