3 ملايين مستخدم لنظام السفر الذكي في مطار أبوظبي منذ إطلاقه

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكثر من 3 ملايين مسافر استخدموا نظام السفر الذكي في مطار أبوظبي الدولي منذ إطلاقه في مارس من العام الماضي، كما قام بالتسجيل في الخدمة 6 ملايين مسافر لغاية اليوم، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.

ويعد مطار أبوظبي الدولي الأول في المنطقة في أتمتة جميع إجراءات السفر من بداية رحلة المسافر إلى مرحلة الصعود للطائرة، حيث إنه ومن خلال تطبيق تلك المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، يستطيع المسافرون إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر منطقة الجوازات والتدقيق الأمني عبر استخدام أحدث الأنظمة التقنية المبتكرة، ومن دون أي تواصل بشري. وتعمل «إجراءات السفر الذكي»، على تعزيز كفاءة تجربة المسافرين، إذ تقلل من الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%.

فالسفر الذكي قلص من وقت تجربة السفر عبر المطار إلى 10 دقائق، حيث إن الخدمات الذكية والأنظمة التقنية المبتكرة التي تم إطلاقها منذ مارس الماضي في المطار، قلصت من الوقت منذ الوصول إلى المطار وحتى الصعود إلى بوابة الطائرة.

وتضم المبادرة الذكية مرافق مخصصة لإنهاء إجراءات السفر وتحميل حقائب السفر، فضلاً عن توفير نظام البوابات الإلكترونية لمراقبة الجوازات والمزودة بأجهزة للتحقق من البيانات الحيوية «البيومترية»، والتعرف إلى ملامح الوجه، كما يشمل النظام الجديد بوابات ذكية للصعود إلى الطائرة.

ويعبر المسافر 5 مراحل ذكية عند دخوله المطار، الأولى تتمثل بتدقيق إجراءات السفر الذاتي من خلال الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة عبر 15 منصة موجودة حالياً، 8 منها في المبنى الأول و7 منصات في المبنى الثالث، والمرحلة الثانية هي تسليم الأمتعة من خلال النظام الذاتي لوزن وإيداع الحقائب المشحونة من غير أن يضطر المسافر الوقوف في الطوابير لإدخال الحقائب.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فتتمثل بالتسجيل الذاتي في خدمة البوابة الإلكترونية من خلال تقديم المستندات والمعلومات الحيوية عبر إحدى المنصات العشر للتسجيل الذاتي، حيث تؤهل تلك الخطوة المسافر للخطوة المقبلة وهي بوابات الإلكترونية، ويقوم المسافر بهذه الخطوة لمرة واحدة فقط، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البوابات الإلكترونية.

وقامت وزارة الداخلية، بالتعاون مع مطارات أبوظبي، بإطلاق خدمة التسجيل الذاتي في معظم المراكز التجارية لتشجيع المقيمين والزوار على التسجيل في خدمة البوابة الإلكترونية الجديدة للاستفادة من كل الحلول الذكية التي يقدمها المطار، وتقوم سفارات الدولة في مختلف مراكزها حول العالم بتشجيع جميع المتقدمين لطلب تأشيرة الدخول للدولة بالتسجيل لهذه الخدمة أيضاً.

وبعد التسجيل الذاتي، يتوجه المسافر إلى بوابة العبور الإلكترونية المزودة بمهام التحقق البيولوجية وتكنولوجيا التعرف على الوجه، حيث يستكمل المسافر عملية تدقيق الجوازات في 7 ثوانٍ، وذلك من خلال 50 بوابة للمغادرين والقادمين في المباني الثلاثة، بينما كانت في الطرق التقليدية تستغرق بين 40 إلى 50 ثانية، وعند الانتهاء من ذلك يتوجه المسافر لقضاء الوقت في السوق الحرة والمطاعم والموجودة قبل وصوله لبوابة الطائرة المنشودة، أو بالتوجه مباشرة إلى صالة استلام الأمتعة إذا كان من المسافرين القادمين. وتتمثل المرحلة الأخيرة في الصعود الذاتي للطائرة، من خلال نظام ذكي، وهو قيد التجربة حالياً.