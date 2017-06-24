النفط يسجل أسوأ أداء نصفي منذ عقدين

سنغافورة (رويترز)

ارتفع النفط أمس، معوضاً بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن الخام لا يزال متجهاً لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة، رغم تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 دولار للبرميل مرتفعاً 11 سنتاً أو 0.2 % عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات أو 0.2% إلى 42.83 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط نحو 20% منذ بداية العام، وهذا هو أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997، حين أدت زيادة الإنتاج والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.