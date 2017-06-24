قمة الاتحاد الأوروبي تبحث النمو والتجارة والهجرة

بروكسل (د ب أ)

ظل مستقبل الاتحاد الأوروبي محور اهتمام اجتماع زعماء دول الاتحاد أمس، لليوم الثاني على التوالي، خلال قمة منعقدة في بروكسل لبحث النمو الاقتصادي والتجارة والهجرة.

ويبحث الزعماء تعزيز التعاون في الدفاع والأمن خلال الاجتماع، الذي يعقد بعد أيام فقط من بدء المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاءت زيادة الوظائف والقدرة التنافسية والتجارة على رأس جدول أعمال الاجتماع، فيما يناقش رؤساء الحكومات والدول الإبقاء على الانفتاح نحو التجارة والاستثمار، مع حماية الشركات الأوروبية التي يتم شراؤها من قبل مستثمرين صينيين بوتيرة سريعة.

وخيم شبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القمة، بعد أن قدمت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي رؤية بلادها لحقوق المواطنين لزعماء الاتحاد الأوروبي مساء الخميس. وقالت ماي للصحفيين أمس، إنها قدمت عرضاً «عادلاً وجاداً» لنظرائها بدول الاتحاد الأوروبي الـ27.