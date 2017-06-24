عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتراجع الدولار يرفعان الذهب

بنجالور (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع تراجع الدولار، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، بسبب أحداث جيوسياسية عززت الإقبال على المعدن الأصفر، باعتباره من الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1254.11 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه لم يسجل تغيراً يذكر منذ بداية الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 % إلى 1255.10 دولار للأوقية.

وقال بريان لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: «إن من بين العوامل التي عززت الإقبال على المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً، الوضع السياسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتطورات المرتبطة بكوريا الشمالية». وثارت توترات بعدما أجرت كوريا الشمالية تجربة أخرى لمحرك صاروخي، تعتقد الولايات المتحدة أنه قد يكون جزءاً من برنامجها لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي لـ«رويترز» يوم الخميس.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة تصدر الأسبوع المقبل للاسترشاد بها على اتجاهات رفع أسعار الفائدة. وانخفض الدولار 0.2 % أمام سلة من العملات الرئيسة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 % إلى 16.72 دولار للأوقية. وزاد المعدن 0.8 % منذ بداية الأسبوع.