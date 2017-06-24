الولايات المتحدة توقف استيراد لحم البقر البرازيلي

نيويورك (أ ف ب)

أوقفت الولايات المتحدة جميع واردات لحم البقر الطازج من البرازيل، ثاني أكبر الدول المنتجة، لما قالت إنه مخاوف «متكررة» إثر فحوص صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم.

وسيبقى الحظر سائدا حتى اتخاذ خطوات تصحيحية مقبولة، بحسب بيان لوزارة الزراعة الأميركية، ما يضع مرة أخرى سمعة هذا القطاع البرازيلي تحت المجهر. وخضعت جميع اللحوم التي استوردتها الولايات المتحدة من البرازيل لفحوص منذ مارس الماضي بعد فضيحة لحوم فاسدة شملت بعض أكبر المنتجين في البرازيل.

وقال بيان الوزارة إنه خلال تلك الفترة، رفضت خدمة سلامة الأغذية والتفتيش الأميركية 11% من لحم البقر البرازيلي الطازج، مقارنة بـ 1% من الكميات المستوردة من دول أخرى. وقال وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو «أولويتي حماية المستهلك الأميركي». وأضاف «هذا ما فعلناه بوقف واردات لحم البقر البرازيلي».

وقال رئيس جمعية مصدري اللحوم في البرازيل انتونيو كارمارديلي، إنه ربما «لن يكون بالإمكان تحديد» حجم الخسارة. وألقى باللائمة في ذلك على مشاكل تتعلق بتفاعل بعض مكونات لقاح الحمى القلاعية المستخدم في البرازيل، والذي بات يظهر في الفحوص الأميركية.

ومنذ تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش الأميركية، رفضت 106 شحنات توازي نحو 861825 كيلو جراماً من منتجات لحم البقر البرازيلي «بسبب مخاوف متعلقة بالصحة العامة وشروط النظافة ومسائل متعلقة بصحة الحيوان». والبرازيل ثاني منتج للحم الأبقار في العالم بعد الولايات المتحدة.

لكن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تعرضت في مارس الماضي لفضيحة، بعد أن اتهم محققون 21 شركة لتصنيع اللحوم باستخدام مواد كيميائية لتغطية رائحة اللحم المتعفن، ورشوة مفتشين في دوائر المراقبة الصحية ليصدروا تراخيص تعتبر منتجاتهم صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت نحو 20 دولة، بينها هونج كونج والصين أكبر المستوردين للحوم الأبقار البرازيلية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بإغلاق أبوابها كلياً أو جزئياً أمام تلك الواردات.

وبعد الحظر انخفضت صادرات البرازيل اليومية بنسبة 19% في غضون أسبوع، أو ما قيمته 11.7 مليون دولار، بحسب وزارة التجارة قبل أن توافق دول الجهات المستوردة باستئناف الواردات بعد مساومات شرسة. وضخت صادرات اللحوم أكثر من 13 مليار دولار في الاقتصاد البرازيلي عام 2016.