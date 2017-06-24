روسيا تزيد صادرات القمح إلى تركيا بعد انتهاء الخلاف التجاري

موسكو (رويترز)
قال محللون وتجار، إن روسيا توقع عقود تصدير قمح جديدة مع تركيا من دون أي علاوات سعرية بعد تسوية خلاف تجاري بين البلدين.
وكانت تركيا، ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد مصر وأكبر مشتر لزيت دوار الشمس من روسيا، قد دخلت في خلاف مع روسيا بخصوص تجارة السلع الزراعية منذ منتصف مارس الماضي، حين فرضت ما اعتبرته موسكو رسوماً تعجيزية مرتفعة على الواردات.
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وقال سيرجي بالان، رئيس الرابطة الوطنية لمصدري المنتجات الزراعية الروسية، لرويترز «لا توجد مشكلات في الإمدادات إلى تركيا، كل شيء عاد إلى مساره الطبيعي». وذكر بالان أن التجار أوفوا بإمدادات القمح التي تأجلت بسبب القيود التجارية.
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وتعزز تطبيع العلاقات التجارية بين موسكو وأنقرة في أواخر مايو، حين رفع بوتين قيوداً على توظيف العمال الأتراك وعلى الشركات التركية العاملة في روسيا. وقال مشتر تركي للقمح في موسكو، «الأمر يبدو وكأن كل شيء أصبح طبيعياً». وأضاف أنه لا توجد علاوة سعرية على الإمدادات إلى تركيا في العقود الجديدة. وأكد ديمتري ريلكو، رئيس ايكار للاستشارات الزراعية هذا أيضاً.
وقال ميخائيل مالتسيف، رئيس اتحاد الزيوت الروسي، لرويترز، إن إمدادات زيت دوار الشمس إلى تركيا عادت أيضاً إلى طبيعتها ولا توجد مؤشرات على وجود أي مشكلات.
وصدرت روسيا 13 ألفاً و200 طن من زيت دوار الشمس إلى تركيا في مايو، انخفاضاً من 32 ألفاً و500 طن في أبريل، و73 ألفاً و700 طن في مارس وفقاً لسوف ايكون. وتبقي روسيا حظراً على واردات البندورة التركية، وهي مشكلة تحرص أنقرة على حلها، لكنها لا تؤثر على صادرات الحبوب الروسية. وتقول موسكو، إن السماح بدخول واردات البندورة من تركيا سيلحق الضرر بالمزارعين المحليين.