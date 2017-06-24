الأسواق المحلية تنتظر نتائج الربع الثاني وتوقعات باتجاه صعودي

حاتم فاروق (أبوظبي)

توقع خبراء ووسطاء ماليون استمرار وتيرة التراجعات التي شهدتها مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، حتى بدء إعلان الشركات المساهمة المدرجة عن نتائجها المالية خلال النصف الثاني، خصوصاً مع تزايد حالات تخلي المؤسسات والمستثمرين الأجانب عن مراكزهم المالية بفعل حالة القلق والحذر التي تسود أوساط المستثمرين نتيجة العوامل الجيوسياسية.

وعزا هؤلاء الاتجاه الهبوطي للمؤشرات المالية المحلية، إلى تفاعل الأسواق مع عدد من العوامل الخارجية منها على سبيل المثال هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن تراجع مؤشرات الأسواق العالمية، إلى جانب تعرض المؤشرات المحلية لعدد من العوامل الداخلية أهمها، غياب المحفزات والأخبار الإيجابية وحالة القلق والحذر التي تسود أوساط المستثمرين والتي أدت إلى تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيع خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن ضغوط البيع التي تعرضت لها معظم الأسهم المدرجة خلال جلسات الأسبوع الماضي كانت نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح، خصوصاً الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، مؤكدين أن ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية خلال الجلسات المقبلة مرهون بدخول سيولة جديدة إضافية، خصوصاً وأن أسعار الأسهم المحلية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء إلا أن بدء فترة الإجازات والأعياد جعلت التعاملات تفقد زخمها مرة أخرى.

وأوضح الخبراء أن غياب المؤسسات والمحافظ عن قاعات التداولات أدى إلى تراجع مؤشرات الأسواق المحلية بشكل طفيف، مؤكدين أن نسب الهبوط مازالت في حدود المعقول، خصوصاً أنها غير معززة بدخول سيولة جديدة، وهو ما جعل الأسهم تتماسك أمام عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية، والذي جاء نتيجة طبيعة لما تمر به الأسواق خلال تلك الفترة التي تتسم بهدوء التعاملات.