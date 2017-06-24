121 مليار درهم مبيعات الأغذية في الإمارات خلال 2016

يوسف العربي (دبي)

ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية في الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 4.8% خلال عام 2016 لتصل إلى 121.2 مليار درهم، مقابل 115.6 مليار درهم خلال 2015، بحسب تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» البريطانية الذي توقع عدم تأثر القطاع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع 2015. وأوضح التقرير الفصلي الصادر عن المؤسسة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات سيشهد نمواً سنوياً بنسبة 6.32% حتى عام 2021 مدفوعاً بنشاط حركة السياحة وزيادة عدد السكان.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الأغذية في الإمارات يعد الأقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية ذات التأثير غير المباشر على أسعار الغذاء لارتفاع مستويات الدخل والتوسعات الكبيرة بقطاع التجزئة على صعيد مراكز التوزيع الكبيرة أو «البقالات»، وقال إن قطاع الأغذية في الإمارات سيستفيد من بعض الإعفاءات على السلع الغذائية الرئيسة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في الإمارات وبقية دول الخليج مطلع العام الجديد.

ووفق التقرير الفصلي توزعت مبيعات الأغذية في الدولة خلال العام الماضي بواقع 15 مليار درهم للخبز والأرز، و3.43 مليار درهم للمعكرونة، و34 مليار درهم للحوم، و10.86 مليار درهم للأسماك، و14.9 مليار للألبان.

وتوقع التقرير أن ترتفع مبيعات الأغذية في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 5.8% لتصل إلى 128.2 مليار درهم، لتصعد تدريجياً خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 136 مليار درهم خلال عام 2018، و144 مليار خلال عام 2019، و154 مليار في عام 2020، وصولاً إلى 164 مليار درهم بحلول عام 2021.