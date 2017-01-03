إسرائيل تهدم مساكن للبدو مع بداية العام الجديد

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

قال مسؤول فلسطيني أمس، إن السلطات الإسرائيلية هدمت عدداً من مساكن البدو شرقي مدينة القدس، في منطقة تسعى لإقامة مشاريع استيطانية فيها. وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في اتصال مع رويترز «هدمت سلطات الاحتلال تجمعا للبدو يضم 11 مسكناً في إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطاني المعروف بـ (إي 1 )».

وأوضح عساف أن «عمليات الهدم التي جرت امس هي الأولى هذا العام وليس سراً أنها تأتي من أجل تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس». وقال «نحن لن نسمح للاحتلال بإخلاء المنطقة من سكانها، وسنقدم لهم المساعدات المطلوبة كافة من أجل البقاء». وطالب عساف المجتمع الدولي بالتحرك لحماية قرارات الشرعية الدولية وتقديم الحماية للفلسطينيين.

وقال داود الجهالين ممثل التجمعات البدوية في اتصال مع «رويترز»: «الحصيلة النهائية لعلميات الهدم ترك 87 فرداً في العراء من ضمنهم نساء وأطفال وشيوخ».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان رسخ للبعد القانوني المهم بعدم قانونية الاستيطان، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز القرار.