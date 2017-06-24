نور الشريف أبرز نجوم الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

نور الشريف من أهم النجوم العرب الذين أثروا الدراما التلفزيونية، وتحديداً التي عرضت خلال شهر رمضان بعشرات الأعمال المتميزة التي تنوعت بين التاريخية والدينية والاجتماعية والسير الذاتية والصعيدية وغيرها، وتعد مسلسلاته مرآة حقيقية للواقع، ونموذج لصورة فنية ملهمة، وتقمص فيها جميع الأدوار بمهارة واقتدار، ومن بينها العمدة، والرجل الرومانسي، والمتظاهر الثائر، والمدرس، والسارق المنتقم، والأستاذ الجامعي، والأب الملتزم، والرجل العصامي.

وجاءت بدايته مع الدراما الرمضانية في بدايته الفنية عام 1969 حين شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسلي «بعد العذاب» لعبدالله غيث، ومحمود المليجي، و«الانتقام» مع ميرفت أمين، ومديحة كامل، وفي عام 1972 شارك مع محمد فاضل في «القاهرة والناس» مع صفية العمري، وبوسي، وشارك في العام نفسه في المسلسل الشهير «عادات وتقاليد» مع عقيلة راتب، وليلى طاهر، وفي عام 1974 شارك مع حمادة عبدالوهاب في «الحواجز الزجاجية» أمام زيزي البدراوي، وبوسي، وفي العام التالي قدم «ابن الليل» مع نورا، وحمدي أحمد، ثم «هروب» مع عبدالبديع العربي، وإحسان القلعاوي، وفي عام 1977 قدم واحداً من المسلسلات المهمة التي أحدثت نقلة في الدراما التلفزيونية «مارد الجبل» مع ليلى حمادة، ومحمود المليجي، وبعد عامين قدم «طائر الأحلام» مع صفاء أبو السعود، وفاروق الفيشاوي، وفي عام 1981 قدم واحداً من المسلسلات المهمة «ولسة بحلم بيوم» مع صفاء أبو السعود، وسميحة أيوب، وفي العام التالي قدم مسلسلين أحدهما تشويقي «عاشت مرتين» مع نيللي، ومحمود عبدالعزيز، والثاني درامي رومانسي «أديب» مع نورا وصلاح السعدني، عن قصة للدكتور طه حسين وسيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج يحيى العلمي.

وركز بعدها على السينما إلى أن عاد لمسلسلات رمضان من خلال «ثمن الخوف» أمام هالة فؤاد، وجميل راتب، وغاب مجدداً قبل أن يعود عام 1903 بمسلسل عن الجاسوسية هو «الثعلب» من إخراج أحمد خضر، وركز بعده على الدراما التلفزيونية، حيث كان ضيفاً شبه دائم على جمهور رمضان طوال 20 عاماً من خلال مسلسلات «عمر بن عبدالعزيز»، و«لن أعيش في جلباب أبي»، و«هارون الرشيد»، و«الرجل الآخر»، و«عائلة الحاج متولي»، و«العطار والسبع بنات» والجزء الأول من «السيرة العاشورية»، و«رجل الأقدار»، و«عيش أيامك»، و«حضرة المتهم أبي»، و«الدالي» بأجزائه الثلاثة، و«متخافوش»، و«الرحايا»، و«عرفة البحر»، وكان آخرها «خلف الله» عام 2013.