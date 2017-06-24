«كنادير» تبرز أناقة الرجل

أزهار البياتي (الشارقة)

يستعرض «بيت الكندورة»، العلامة الرائدة في تصميم الملابس الرجالية وفق نهج الزي الوطني، تشكيلة راقية من القطع، معتمدة تقديم كل ما يتعلق بمستلزمات الطابع المحلي من ملابس وأكسسوارات، عبر نماذج رجالية وولادية أنيقة من فئتي الملابس الجاهزة والمفصّلة بالطلب، تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد.

وحول الفكرة من وراء المجموعة، يقول هادف الشامسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمشروع: «هدفنا إهداء الشباب أفكاراً أصيلة لنمط «الكندورة» الراقية، وفق نهج عصري، ولكن بالروح والخطوط والقصّات التقليدية التي توارثناها، بحيث نحافظ على زينا المحلي وننسجم مع تطلعات وحيوية الشاب في الوقت ذاته».

ويتابع: «يعتبر «بيت الكندورة» أول تجربة لموضة خط الملابس الجاهزة المخصصة للرجل الإماراتي، كما تواكب بنتاجها الإبداعي مقاييس عالية لنواحي أصالة التصميم، ونظافة الخياطة، وجودة الأقمشة والخامات المستخدمة، بحيث تقدم كل موسم أفكاراً وتصاميم تناسب مختلف الفئات العمرية، مظهرة موسماً بعد آخر «كنادير» تتباين فيما بينها من حيث الألوان والخطوط وطبيعة القماش، بالإضافة إلى أكسسوارات جلدية فاخرة، وكل ما يتعلق بملحقات أناقة الرجل في الخليج العربي».

وتقدم أزياء «بيت الكندورة» خيارات مفتوحة للمواطنين، بحيث تمكنهم من انتقاء ما ينسجم مع متطلباتهم من «الكنادير» الجاهزة، أو المفصلة حسب الطلب، فيختار الزبون ما يعجبه من الألوان والتصاميم والخامات، وتفّصل له «كندورة» حسب رغبته، بالإضافة إلى خاصية خدمة العملاء إلكترونياً على شبكات الاتصال، وخدمات أخرى لتوصيل الطلبات داخل الإمارات وخارجها.