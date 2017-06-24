كاميرات احترافية لتوثيق أجمل لحظات العيد

يحيى أبوسالم (دبي)

أطلقت كانون اليابانية مؤخراً، كاميرتين جديدتين بعدسة أحادية عاكسة رقمية DSLR ضمن مجموعة EOS، وهما EOS 77D وEOS 800D. وبفضل تقنيات تصوير رائدة خلال العيد، تشمل مستشعر APS-C CMOS بدقة 24.2 ميغابيكسل ومعالج DIGIC 7، تقدّم كاميرا EOS 77D أداءً عالي المستوى وتحكّماً كاملاً بوظائفها، ما يجعلها الكاميرا الأنسب إذا كانت النية الارتقاء إلى مستوى معدّات أعلى وصقل المهارات. أمّا كاميرا EOS 800D، فهي خير خيارٍ لمَن يستعمل الكاميرات بعدسات أحادية عاكسة رقمية للمرّة الأولى. علاوة على هاتين الكاميرتينش تطرح كانون عدسة EF-S 18-55mm f/‏‏4-5.6 IS STM التي يمكن إضافتها إلى الكاميرتين الجديدتين، وهي أصغر عدسة أحادية عاكسة رقمية غير متحرّكة بين العدسات من النطاق البؤري ذاته. وأطلقت كانون أيضاً جهاز التحكّم عن بعدRemote Controller BR-E1 المناسب لالتقاط الصور عن بعد مسافة 5 أمتار من دون أن يكون بينه وبين الكاميرا خطّ نظر مباشرة.

الجودة والدقة والسرعة

من خلال اعتماد المستشعر نفسه المستخدم في كاميرا EOS 80D الشهيرة وأحدث معالج من كانون، أي معالج DIGIC 7، تلتقط الكاميرتان الصور بجودة عالية بأدقّ التفاصيل وبسرعة تحرص على منح صورة غاية في الوضوح. وتتمتع كلتاهما أيضاً بأسرع ضبط بؤري تلقائي في العالم عبر نمطLive View (وقت قياسي يبلغ 0.03 ثانية)، فتؤمّن الكاميرتان بالتالي دقّة خارقة. وبفضل إمكانية التصوير بسرعة ستّ لقطات في الثانية، بات من الممكن تصوير المواضيع المتحركة بسرعة بكل سهولة.

أمّا للقطات في حالات الإضاءة الخافتة، من شروق الشمس حتى غروبها، فتتيح الكاميرتان فرصة التصوير بنطاق ISO يتراوح بين 25600 و51200 وتصوير كل مشهد من دون أي عناء. وتكتسب في بعض اللقطات التفاصيلَ أهمية شديدة، لذا من خلال ضبط بؤرة تلقائي مع 45 نقطة متصالبة، تضبط الكاميرتين البؤرة بسرعة وتتعقّب مواضيع التصوير المتحركة بدقّة، وتلتقط صوراً واضحة جداً. وتشمل الكاميرتان أيضاً تكنولوجيا قياس الألوان والأشعة تحت الحمراء (RGB+IR) بدقة 7560 بيكسل لرصد التفاصيل الدقيقة، مثل لون البشرة ولتأمين تعرّض دقيق.