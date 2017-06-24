التصوير الفلكي متاح على هاتف iPhone

دبي (الاتحاد)
كشفت شركة Apple الستار عن سلسلة جديدة من حملة «صوّر على هاتف iPhone»، لتسليط الضوء على سحر العيد من خلال القيام بالتقاط مجموعة تصويرية مميزة للقمر، أحد الرموز المرتبطة بالعيد، ونشر الوعي حول سهولة التصوير الفلكي، وإمكانية الاستمتاع به علـى مستوى الأفراد.
ولمدة شهر تقريباً، خرج خمسة من هواة التصوير المحليين في مهمة تصويرية سعياً وراء التقاط صور جمالية للقمر في مختلف أدواره باستخدام هاتف iPhone وبمساعدة تلسكوب بسيط فقط.
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وللعمل على دعم المصورين في رحلتهم، تمت الاستعانة برأي المصور الفلكي أندرو سايمس الذي قام بتوجيه المصورين المحليين خلال تجربتهم التصويرية الجديدة كلياً.
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