التصوير الفلكي متاح على هاتف iPhone

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة Apple الستار عن سلسلة جديدة من حملة «صوّر على هاتف iPhone»، لتسليط الضوء على سحر العيد من خلال القيام بالتقاط مجموعة تصويرية مميزة للقمر، أحد الرموز المرتبطة بالعيد، ونشر الوعي حول سهولة التصوير الفلكي، وإمكانية الاستمتاع به علـى مستوى الأفراد.

ولمدة شهر تقريباً، خرج خمسة من هواة التصوير المحليين في مهمة تصويرية سعياً وراء التقاط صور جمالية للقمر في مختلف أدواره باستخدام هاتف iPhone وبمساعدة تلسكوب بسيط فقط.

وقد أثبت المصورون أن بإمكان أي شخص الاستمتاع بتجربة تصويرية من الفضاء، من خلال اتباع خطوات بسيطة فقط. وتأتي هذه الصور احتفاءً بفرحة العيد لتزيّن شوارع أبوظبي ودبي بهذه المجموعة التصويرية التي يظهر فيها القمر يشع بهاءً في قلب سماء الإمارات، مشكلاً لوحات فنية فريدة من نوعها التقطت بعدسات أبنائها.

وللعمل على دعم المصورين في رحلتهم، تمت الاستعانة برأي المصور الفلكي أندرو سايمس الذي قام بتوجيه المصورين المحليين خلال تجربتهم التصويرية الجديدة كلياً.