تطبيقات لا تحتاج الاتصال الدائم بالإنترنت

1: الكتب الإسلامية

من التطبيقات المميزة تطبيق يحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب الإسلامية الأصيلة في لغات مختلفة حول مواضيع القرآن، الحديث، التفسير، وتاريخ الإسلام، حيث يمتاز التطبيق بسهولة استخدامه وبساطته، وذلك لكونه يأتي بواجهة استخدام أنيقة وسريعة وسهلة الاستخدام، كما تم تصميمه بشكل خاص للراغبين بقراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب، حيث لا يؤثر على تجربة القراءة والتصفح، كما أنه لا يحتاج إلى اتصال دائم بالإنترنت لتتمكن من عرض قائمة الكتب التي يحتويها.

ويأتي التطبيق مجهزاً بمئات أمهات الكتب، كما يمكنك تحميل ما تريده منها، بالإضافة إلى أنه يأتي بمجموعة من الكتب تتطلب شراءها من التطبيق.. كما يأتي بتحديث مستمر لضمان إضافة الكتب بشكل دوري عليه، ويمكن من خلاله تغير حجم خط الكتاب، وفقاً لرغبة المستخدم.

يدعم التطبيق مجموعة من اللغات، منها الإنجليزية، الماليزية والإندونيسية، الفرنسية، العربية والأردية. ومن أهم الكتب التي يشملها التطبيق:

1- تفسير ابن كثير (عربي، إنجليزي، أردو): تفسير ابن كثير هو تفسير من القرآن بواسطة عماد محيي الدين ابن كثير.