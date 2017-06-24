فاروق الباز.. اكتشف 16 مكانا للهبوط على القمر

أحمد مراد (القاهرة)

أحد أشهر وأبرز علماء الفضاء في العصر الحديث، ينسب إليه العديد من الإنجازات والاكتشافات العلمية الهامة، شغل أرفع المناصب العلمية في الجهات العاملة في هذا المجال.

ولد عالم الفضاء المصري د. فاروق الباز عام 1938 في أسرة متوسطة بقرية «طوخ الأقلام» التابعة لمحافظة الدقهلية - في دلتا مصر - بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية العلوم قسم «كيمياء - جيولوجيا» بجامعة عين شمس، وحصل منها على شهادة البكالوريوس عام 1958، بعدها حصل على منحة لاستكمال دراسته بأميركا، وحصل على شهادة الماجستير في الجيولوجيا من معهد علم المعادن بولاية ميسوري الأميركية عام 1961، ثم حصل على الدكتوراه في علم التكنولوجيا الاقتصادية عام 1964.

في عام 1966 بدأت رحلة د. الباز العملية في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، حيث انضم إلى فريقها الجيولوجي، وطوال ثلاثة أشهر عكف على دراسة أكثر من 4300 صورة للقمر، واكتشف خلالها أن هناك ما يقرب من 16 مكاناً تصلح للهبوط على سطح القمر، وبذلك أوكلت له «ناسا» مهمتين رئيسيتين في رحلة اكتشاف الفضاء «أبوللو» عام 1967 إلى عام 1972، وهما اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، وتدريب طاقم رواد الفضاء على وصف القمر بطريقة جيولوجية علمية، وجمع العينات المطلوبة، وتصويرها بالأجهزة الحديثة المصاحبة.

نجح د. الباز في تأدية المهمتين على الوجه الأمثل، وكان عنصراً رئيساً في نجاح رحلة اكتشاف الفضاء «أبوللو»، وظل اسمه يتردد في المحافل العلمية والإعلامية الدولية كثيراً.

في عام 1979، جمع د. الباز من خلال زيارته إلى الصحاري الأساسية في العالم، بيانات تفيد في دراسته الخاصة بأصل ونشوء الجفاف في المناطق الطبيعية في العالم، حيث نسق الرحلة الأولى التي قام بها العلماء الأميركيون إلى صحاري جنوبي بحر الصين، التي استغرقت ستة أسابيع، ولكن وجد أن هذه الرحلات تستغرق وقتلاً طويلاً، لذلك قام بتحليل الصور الفضائية للصحاري بصورة أكثر تفصيلاً باستخدام تقنية «الاستشعار عن بعد»، واستخدم طريقته في دراسة الصحراء الغربية المصرية وصحاري الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والهند، وكانت تلك الطريقة أهم ما ميز أبحاث د. الباز خلال دراسته للصحراء، حيث توصل إلى اكتشافات بالغة الأهمية، منها اكتشافه المهم بأن الصحاري نشأت وتطورت نتيجة لاختلافات مناخية عالمية، مبدداً بذلك الاعتقاد الخاطئ بأن الصحاري من صنع الإنسان.

في سنة 1986 التحق الباز بجامعة بوسطن، وأسس مركز الاستشعار عن بعد، حيث استخدم تكنولوجيا الفضاء في مجالات علم الآثار القديمة والجغرافيا وعلم الجيولوجيا، كما أنه طور طريقة للتنقيب غير المتلف لغرفة مغلقة تحتوي على قار مفكك في أدنى الهرم الأكبر في منطقة الجيزة المصرية، وفي فترة التسعينيات قاد فريقاً من العلماء في بحثه لكشف أماكن المياه الجوفية في دول الخليج العربي، والتي كانت ناجحة ونقلت نتائج بحثه وسائل الإعلام العالمية.

ألف د. الباز 12 كتابا، منها أبوللو فوق القمر، الصحراء والأراضي الجافة، أطلس لصور الأقمار الصناعية، وقد حصل على 31 جائزة علمية مرموقة، فضلا عن أنه عضو نشط في العديد من المنظمات والجمعيات العلمية والتي يشغل مناصب رفيعة فيها، فهو رئيس أو عضو لما يقرب من 40 جهة علمية، وتبلغ أوراقه العلمية المنشورة 540 ورقة علمية.