الجمادات مخلوقات تعبد الله.. وتغضب لمعصية البشر

محمد أحمد (القاهرة)
تقوم «الجمادات» مثل البحر والبر والجبال والرعد والرياح والسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم، بعباداتها لله تعالى كالتسبيح والسجود والدعاء والصلاة والخوف وشهادتها بالتوحيد، وتتميز بأن لها العديد من الإدراكات كالحب لأهل الطاعة والبغض لأهل المعصية والبكاء، والحنين والشكوى والشوق والراحة والتغيظ، قال تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)، «سورة الإسراء: الآية 44».
وكان رد فعل السموات والأرض عظيما لما أدركت زعم الإنسان أن لله ولداً وشريكاً، (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا)، «سورة مريم: الآيات: 88 - 91».
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والرعد من آيات الله الكونية، يسبح ويخاف من خالقه ليظهر عبوديته، قال سبحانه: (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ)، «سورة الرعد: الآية 13»، وكان النبي إذا سمع الرعد قال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، ثم يقول: «إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد».
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والسحاب أيضاً له إدراك خاص، فيأمره الله بإنزال المطر في مكان ويمسكه عن آخر وهو مسخر ومطيع لأوامر خالقه.