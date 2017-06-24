«المصابيح».. تجمع بين الجمال والوظيفة

مجدي عثمان (القاهرة)
المصباح واحد من أهم الفنون الإسلامية، التي تجمع بين الجمال والوظيفة، حيث قام الفنان المسلم بتجسيدها عملياً في «المشكاة» وهي الغلاف الزجاجي المخروطي الذي يوضع فيه القنديل، وهو إناء صغير به الزيت والفتيل الذي يوقد للإضاءة عند صلاة المغرب يومياً، ويقوم خادم المسجد بذلك العمل عن طريق إنزال المشكاوات من سلاسلها عند الفجر وإطفاء القناديل ثم يعيد تعليقها بعد الإضاءة عند المغرب.
ولصناعة المشكاة هناك قوالب من البرونز أو الفخار، ويتكون القالب من جزأين حيث تشكل المشكاة على نصفين ثم يتم لصقها معاً، من خلال وضع عجينة الزجاج في هذا القالب والنفخ فيه باستخدام أنبوب معدني، حتى تأخذ شكل القالب، وأحياناً تضغط العجينة في قالب خاص بمكبس، حتى تصير الشكل الموجب للقالب، فتأخذ حجمه ونقوشه، ثم يتم زخرفة المشكاة باستخدام مادة المينا، والتي وصلت لمرحلة عالية من التطور في العصر المملوكي بعد أن بلغت صناعة المشكاة أوجها، وكان المزخرف يطلق عليه «المينا كار».
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وتميزت سوريا بصناعة المشكاوات، ويشهد على إتقانهم ثلاث مشكاوات، الأولى باسم الأمير ألماس بالمتحف الإسلامي بالقاهرة، والثانية باسم الأمير قيصون بمتحف المتروبوليتان والثالثة بمتحف بوسطن، وكُتب عليها توقيع صانعها «محمد بن علي الرنكي» أو أمكي.
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وفي معظم مشكاوات العصر المملوكي، كان المزخرف يكتب النصوص التاريخية على البدن بينما خصص الرقبة للنصوص الدينية، وكان يستهل النصوص التاريخية في مشكاوات السلاطين بالدعاء لهم، ثم يذكر اسمه ولقبه، وينهي النص بالدعاء بـ«نصره الله» أو «عز نصره»، ومن المشكاوات ذات النص التاريخي على بدنها مشكاة السلطان محمد بن قلاوون المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي والتي يرجع تاريخها إلى الفترة الثانية من حكمه.
ومن القرن 15م، وفي الخط الثلث يقتني متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مشكاة نادرة تحتوي نصاً يوضح تيسير أداء الصلاة على المرضى دون عناء.