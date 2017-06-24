عيد الفطر .. أيام الفرح

نسرين درزي (أبوظبي)

تزينت مراكز التسوق والمحال التجارية ببهجة عيد الفطر، معلنة احتفالية عامة للمشتريات والهدايا وأجمل لحظات التبضع برفقة الأهل والأصدقاء، حيث لا يمر مشهد على الطرقات وفي الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، إلا وتتراءى منه مظاهر الفرح، استعداداً لاستقبال أول أيام العيد.. زحمة سيارات ومواقف مكتظة وطابور صائمين على «كاونترات» الدفع يتهيؤون للاحتفال بالمناسبة.

عيد الفطر على الباب، والجميع يتحضرون له، كل على طريقته، وبالنزول إلى الأسواق والتواجد بين المتسوقين المتحمسين لملء عرباتهم بكل جديد يتسلل الشعور بفرحة عارمة هي نفسها التي تسكن هذه الأيام البيوت والقلوب. فبعد شهر من الصيام تأتي المكافأة بالتجهيز للاحتفاليات الأسرية والتخطيط لشراء الحلويات وأدوات المائدة والمفارش البراقة، عدا عن الملابس والأحذية الجديدة للأطفال والتفنن بأكسسوارات الزينة والحقائب ومستلزمات الأناقة.

عيد الفطر سيد الاحتفالات وأكثر أيام السنة ترقباً من الصغار والكبار المحتفين بوقائع وذكريات لا تنسى. وعلى اختلاف مشتريات العيد ما بين الأزياء ومفردات الضيافة، تشكل الاستعدادات حراكاً مجتمعياً محبباً لا يشبه بقية أيام السنة، حيث يعبر كل فرد عن كيفية انصهاره بين المجموعة في هذه المناسبة الغالية.

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