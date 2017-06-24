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ملابس وبخور وأدوات ضيافة جديدة

عيد الفطر .. أيام الفرح
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تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017

نسرين درزي (أبوظبي)

تزينت مراكز التسوق والمحال التجارية ببهجة عيد الفطر، معلنة احتفالية عامة للمشتريات والهدايا وأجمل لحظات التبضع برفقة الأهل والأصدقاء، حيث لا يمر مشهد على الطرقات وفي الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، إلا وتتراءى منه مظاهر الفرح، استعداداً لاستقبال أول أيام العيد.. زحمة سيارات ومواقف مكتظة وطابور صائمين على «كاونترات» الدفع يتهيؤون للاحتفال بالمناسبة.

عيد الفطر على الباب، والجميع يتحضرون له، كل على طريقته، وبالنزول إلى الأسواق والتواجد بين المتسوقين المتحمسين لملء عرباتهم بكل جديد يتسلل الشعور بفرحة عارمة هي نفسها التي تسكن هذه الأيام البيوت والقلوب. فبعد شهر من الصيام تأتي المكافأة بالتجهيز للاحتفاليات الأسرية والتخطيط لشراء الحلويات وأدوات المائدة والمفارش البراقة، عدا عن الملابس والأحذية الجديدة للأطفال والتفنن بأكسسوارات الزينة والحقائب ومستلزمات الأناقة.

عيد الفطر سيد الاحتفالات وأكثر أيام السنة ترقباً من الصغار والكبار المحتفين بوقائع وذكريات لا تنسى. وعلى اختلاف مشتريات العيد ما بين الأزياء ومفردات الضيافة، تشكل الاستعدادات حراكاً مجتمعياً محبباً لا يشبه بقية أيام السنة، حيث يعبر كل فرد عن كيفية انصهاره بين المجموعة في هذه المناسبة الغالية.

حسومات على الأسعار

تحدثت مريم البلوشي التي كانت تتبضع ثياب العيد لأطفالها، عن أجمل اللحظات التي تقضيها في التجهيز لعيد الفطر.. بقولها إن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تعني لها تكثيف العبادات وفي الوقت نفسه، التفكير بكيفية إسعاد أفراد أسرتها ومفاجأتهم بكل جديد يغير من مزاجهم، واعتبرت أن أجواء السوق قبيل بضعة أيام من حلول العيد تكون مليئة بالناس من مختلف الجنسيات، مما يشجع أكثر على عيش هذه اللحظات بكل معانيها.. وهي سعيدة لأنها استفادت من الحسومات على الأسعار والتي بدأت في مختلف المتاجر لتحفيز المتسوقين على اختلاف إمكانياتهم. ... المزيد
     
 

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