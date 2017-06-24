بشاير الحمادي.. قلب ينبض بالعطاء

هناء الحمادي (أبوظبي)

بشاير الحمادي.. شخصية معطاء لا تبحث عن الشهرة، بل عن العمل الخيري أينما وجد، عشقت التطوع منذ عام 2015، قدمت ساعات تطوعية كثيرة، فعلت ذلك ليس بحثاً عن غنيمة مالية أو درجة وظيفية أو وجاهة اجتماعية، بل لأن قلبها ينبض بالعطاء وحب الخير والإيجابية، خاصة خلال رمضان وفي أيام العيد.

بشاير حاصلة على بكالوريوس تقنية المعلومات من كليات التقنية العليا، تقدم الخير والعطاء في الكثير من المبادرات التطوعية المجتمعية، غير ذلك فهي قيادية وتعمل رئيسة فريق «كلنا حاضرين»، شاركت بـ 50 عملاً تطوعيا منذ انطلاق الفريق، تقوم بالتطوع الميداني في جميع إمارات الدولة.

ودخلت مجال العمل الإنساني إيماناً بدور التطوع المهم والإيجابي في تطوير المجتمعات وتنميتها، إلى جانب تحقيق السعادة للمتطوع نفسه، وعن ذلك تقول: التطوع عمل يقوم به الفرد لخدمة وطنه من دون أن يتقاضى أي عائد مادي، لأنه هدفه من ذلك دعم مسيرة التنمية والتقدم في المجتمع عبر مساعدة الآخرين، مبينة أن من يتولى قيادة فريق تطوعي عليه أن يتصف بعدة صفات مثل الشخصية القوية، واتخاذ القرارات بالتشاور، والحكمة، واﻹدارة، واﻷفكار الرائعة، إلى جانب ذلك فإن القائد الناجح يستطيع إيجاد روح التنافس، والحماس، والتعاون بين اﻷعضاء من خلال تحفيزهم، وتشجيعهم، والمساواة بينهم وعدم التقليل من دور أي عضو وإعطاء الكل حقه، فالشكر يؤدي إلى دافع كبير لدى المتطوعين في الفريق، ويحفزهم بشكل رائع للقيام باﻷعمال وزرع ثقافة العمل التطوعي.

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