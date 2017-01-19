إيران تعتقل لاعبة بناء أجسام بعد نشرها صور تدريبات

ألقت السلطات الإيرانية القبض على لاعبة بناء أجسام بعدما نشرت صوراً شخصية تستعرض فيها عضلاتها أثناء التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما اعتبرته السلطات نوعاً من «التعرّي».
ونقلت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية عن موقع «ميزان أون لاين» أن المرأة التي تواجه اتهامات بخرق القوانين ذات الصلة بالعري في إيران احتجزت في السجن بعدما لم تتمكن من تسديد كفالة قدرها مليونا ريال (نحو 50 جنيهاً إسترلينياً).
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ويضم حساب نوبهاري على تطبيق إنستغرام عدداً من الصور والفيديوهات التي تستعرض فيها عضلات عضدها وتظهر فيها خلال قيامها برفع أوزان ثقيلة أثناء التدريبات.
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