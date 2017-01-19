إيران تعتقل لاعبة بناء أجسام بعد نشرها صور تدريبات

لندن (الاتحاد نت)

ألقت السلطات الإيرانية القبض على لاعبة بناء أجسام بعدما نشرت صوراً شخصية تستعرض فيها عضلاتها أثناء التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما اعتبرته السلطات نوعاً من «التعرّي».

ونقلت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية عن موقع «ميزان أون لاين» أن المرأة التي تواجه اتهامات بخرق القوانين ذات الصلة بالعري في إيران احتجزت في السجن بعدما لم تتمكن من تسديد كفالة قدرها مليونا ريال (نحو 50 جنيهاً إسترلينياً).

ولم تكشف الصحيفة عن اسم المرأة، لكن من المعتقد أنها شيرين نوبهاري وهي إحدى اثنتين شاركتا في مسابقة دولية وتحدثت تقارير عن أنهما تلقّتا تحذيراً بشأن صور سيلفي نشرتاها بعد ذلك.

ويضم حساب نوبهاري على تطبيق إنستغرام عدداً من الصور والفيديوهات التي تستعرض فيها عضلات عضدها وتظهر فيها خلال قيامها برفع أوزان ثقيلة أثناء التدريبات.

ويُسمح للسيدات في إيران بالمشاركة في الفعاليات الرياضية لكن تفرض عليهن اشتراطات صارمة فيما يتعلق باللباس. وفي بعض الحالات تعرضت إناث من مشجعي كرة القدم للاعتقال بعد مشاهدتهن لفعاليات رياضية للرجال. وجرت العادة على منع السيدات الإيرانيات من مشاهدة مباريات كرة القدم بما في ذلك مباريات الفريق الوطني.