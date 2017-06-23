ضابط مخابرات قطري يفضـح أجندات الدوحة في الإساءة للإمارات

إعداد: علي العمودي

عرض تلفزيون أبوظبي الليلة الماضية اعترافات ضابط مخابرات قطري اعترف بتكليفه من قبل رئاسة جهاز أمن الدولة في قطر بالمشاركة في حملة للإساءة لدولة الإمارات وقيادتها، من خلال إنشاء حسابات وهمية ضمن شبكة اتصالات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار وجود سخط شعبي على سياسات الدولة. وقد كان من أبرز تلك الحسابات القضية التي عرفت باسم «بوعسكور»، والتي تبين وقوف جهاز الأمن القطري خلفها.

وقال ضابط المخابرات القطري في اعترافاته التي بثها تلفزيون أبوظبي: «اسمي حمد علي محمد الحمادي 33 عاماً، قطري الجنسية، وأعمل في جهاز أمن الدولة القطري برتبة ملازم ثانٍ، وضمن سكرتارية رئيس الجهاز، والتحقت بسكرتارية رئيس الجهاز في 16 ديسمبر من عام 2013». وقال: «إنه رافق رئيس الجهاز في سفراته للعمل»، موضحاً «طبيعة عملي تشمل مرافقته خارج أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى إنجاز أموره الشخصية وحتى الأمور الخاصة ببيته وأموره الخاصة الأخرى».

وقال الضابط القطري: «إنه قبل أن ينتقل للعمل مع رئيس الجهاز كان يعمل مع المقدم جاسم محمد عبد الله رستم مساعد رئيس الجهاز لشؤون العمليات».

وسلط التقرير الذي عرضه تلفزيون أبوظبي الضوء على قيام جهاز أمن الدولة القطري بإنشاء إدارة رقمية لرصد كل ما يجري بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وأنستجرام، وكان الهدف من هذه الحسابات استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، والإيحاء بوجود تذمر في صفوف مواطنيها.