«أبوظبي للإسكان»: 2.4 مليار درهم قروضاً إسكانية لـ1250 مستفيداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن دفعة القروض الأولى من عام 2017 في سائر إمارة أبوظبي التي تضمنت 1250 مستفيداً، منهم 412 مستفيداً من منطقة الشامخة جنوب و188 في شعبة الوطاه، وذلك بهدف إحياء المدن السكنية الجديدة.

وثَمَّنَ معالي سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان صدور التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دفعة جديدة من قروض الإسكان لـ1250 مستفيداً من مواطني إمارة أبوظبي وبقيمة مليارين وأربعمائة وثلاثة ملايين درهم (2.403.000.000 درهم).

وقال: «إن اعتماد هذه الدفعة من القروض الإسكانية يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بشؤون المواطنين وتطلعاتهم وضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، وهو الهدف والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي».

وأضاف: «إن اعتماد هذه الدفعة من قروض الإسكان جاءت إيماناً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة، إذ إن الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة هو استراتيجية مستدامة تبنى على المنجزات وتطور الآليات ووسائل التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تمتع أبناء الإمارات بمستوى معيشي يتماشى مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».