أبوظبـي تتزين لاستقبال العيد السعيد

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتركيبها الإضاءات الخاصة بهذه المناسبة، وباشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية الإسلامية في الشوارع الرئيسة لمدينة أبوظبي وميادينها العامة.

واختارت البلدية تشكيلات زينة تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية بالعيد، وتجملت بألوان وأشكال توحي بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات مختلفة كـ «عيدكم مبارك»، ومجموعة اتخذت تشكيلة الهلال والنجمة مع المسجد، وكذلك تشكيلة بعبارة «عساكم من عواده»، وتشكيلة لعائلة من الأب والأم والأطفال وكتب عليها فرحة العيد.

وحرصت البلدية في استخدام أنواع الكابلات الكهربائية من المواد المقاومة للعوامل الجوية، وذات جودة عالية، حرصا على سلامة الجمهور، حيث تم الاعتماد على توصيلات مصنوعة من مواد ترتفع فيها معدلات الأمان في التشكيلات الهندسية كافة، لتميزها في الحفاظ على البيئة، وخصوصيتها في تحمل جميع العوامل المناخية وذات معايير عالية من حيث الأمن والسلامة، بما في ذلك المصابيح والتشكيلات الضوئية. ويركز مشروع تزيين المدينة الذي تنفذه بلدية مدينة أبوظبي على التقاطعات والشوارع الرئيسة والحيوية كشارع الكورنيش بالكامل، معظم تقاطعات مدينة أبوظبي، الدوارات، الجسور وشارع بينونة.