أبوظبـي تتزين لاستقبال العيد السعيد

هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتركيبها الإضاءات الخاصة بهذه المناسبة، وباشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية الإسلامية في الشوارع الرئيسة لمدينة أبوظبي وميادينها العامة.
واختارت البلدية تشكيلات زينة تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية بالعيد، وتجملت بألوان وأشكال توحي بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات مختلفة كـ «عيدكم مبارك»، ومجموعة اتخذت تشكيلة الهلال والنجمة مع المسجد، وكذلك تشكيلة بعبارة «عساكم من عواده»، وتشكيلة لعائلة من الأب والأم والأطفال وكتب عليها فرحة العيد.
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