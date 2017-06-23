طعن شرطي في ميشيجان

شيكاغو (أ ف ب)

أفادت مصادر رسمية أميركية بأن شرطياً تعرض للطعن أمس الأول في مطار فلينت الأميركي في ولاية ميشيجان في شمال البلاد، في حين تطرقت وسائل الإعلام إلى احتمال أن يكون العمل «إرهابياً». وأفادت شبكة «ان بي سي نيوز» بأن الشرطي تعرض لطعنات عدة من قبل شخص كان يصيح «الله اكبر»، كما أعلنت أيضاً أنه يجري التعامل مع الحادث على أنه «عمل إرهابي».

ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة أن الجاني يتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية، ويحمل جواز سفر كندياً. وقالت الشرطة في ميشيجان: «إن حالة الشرطي الجريح مستقرة، وتم إخلاء المطار».

وقال المسؤولون في المطار في بيان: «تم اعتقال المشتبه فيه، وهو يخضع للتحقيق». وتسلم مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» التحقيق. وأعلن مطار فلينت عن الحادث نحو الساعة التاسعة (14،00 ت ج).