واشنطن تدعو لتحرك دولي لحل أزمة فنزويلا

الأمم المتحدة، نيويورك (أ ف ب)

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس إلى تحرك دولي بشأن أزمة فنزويلا بعد فشل مقترح الوساطة الإقليمية الذي أيدته بلادها ورفضته منظمة الدول الأميركية.وقالت هايلي في بيان غداة اجتماعات منظمة الدول الأميركية في المكسيك إن «الوضع المأساوي في فنزويلا يستوجب التحرك». وأضافت «شعب فنزويلا جائع في حين تدوس حكومته على الديمقراطية. على المجتمع الدولي أن يتحرك حتى وإن تم منع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية من ذلك».

خلال اجتماعات منظمة الدول الأميركية التي شاركت فيها 34 دولة ووجه الاقتراح الأميركي بتشكيل وساطة إقليمية بمعارضة حلفاء رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ودول الكاريبي التي تتسلم كميات من النفط الفنزويلي بأسعار تفضيلية.لم تحدد هايلي الخطوط العريضة للتحرك المقترح لكن واشنطن نجحت في مايو في عقد أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا.

وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة وتنحي مادورو في حين تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط ونقص في الأغذية والأدوية ومواد أخرى أساسية. وقالت وزيرة خارجية فنزويلا دلسي رودريغيز «مجموعة الاتصال التي تقترحونها لا جدوى منها. الطريقة الوحيدة لفرضها هي بإرسال المارينز الذين سيواجهون ردا مدمرا من فنزويلا في حال تجاسروا على ارتكاب هذا الخطأ».